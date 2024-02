Le Padel Best Expo réunira à Monte-Carlo les entreprises du secteur

Le sport de raquette est au cœur de trois événements d’envergure début avril.

La Padel Best Expo s’installe au Grimaldi Forum de Monaco du 7 au 9 avril 2024. Organisée par la société italienne BSG, également à l’initiative de la première Five Padel Cup en avril 2023, l’exposition réunit les plus grandes marques et fournisseurs mondiaux de ce sport pour exposer leurs produits, mais reste aussi ouverte au grande public.

Cet événement sera l’occasion pour les joueurs confirmés de se réunir autour de leur passion commune, mais également aux novices de découvrir la discipline avec des professionnels.

De nombreuses figures populaires du sport mondial, notamment du football, sont conviées, comme l’ukrainien Andriy Shevchenko.

« La Padel Best Expo est basée sur trois points fondamentaux… le divertissement, la présentation de l’univers du padel et l’innovation » indique Roberta Ceccarelli, présidente directrice générale de BSG.

Deux tournois accompagnent l’exposition

Le Grimaldi Forum sera agencé de manière à accueillir, matériel, équipements et terrains de match. Des courts de padel seront également installés permettant l’organisation de deux tournois en parallèle de l’exposition, une deuxième Five Padel Cup et la CUPRA FIP TOUR 2024, circuit professionnel mondial de la Fédération internationale de Padel.

La Fédération Monégasque de Padel est partenaire de l’événement. Cécilia D’Ambrosio, présidente de la Fédération, qualifie l’événement de « magnifique projet ».

Enfin, les fonds récoltés pendant l’évènement seront reversés aux associations Football For Ukraine et Fight AIDS Monaco, une association de lutte contre le SIDA fondée en 2004 par la Princesse Stéphanie.

Tarif unique de 40 euros pour 1 jour, 60 euros pour 2 jours et 80 euros pour 3 jours

Pour des informations sur les billets : +377 99 99 3000 (du mardi au samedi, de midi à 19h)