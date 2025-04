Le Groupe Dokhan Luxury Hotels : Une quête perpétuelle de perfection

Depuis sept décennies, cette maison française indépendante cultive l’excellence et le raffinement dans ses établissements d’exception où chaque détail raconte une histoire d’authenticité et de passion.

Fondé en 1953, le groupe Dokhan Luxury Hotels incarne l’élégance à la française dans sa plus pure expression. Cette aventure familiale, portée par 435 collaborateurs passionnés, s’est construite autour d’une vision singulière : transformer chaque séjour en une œuvre d’art vivante. Son développement, minutieusement orchestré, a donné naissance à neuf établissements iconiques.

La signature Dokhan se révèle dans une obsession du détail où chaque élément – qu’il s’agisse d’une moulure délicatement ouvragée, d’un service personnalisé ou d’une création culinaire audacieuse – participe à une symphonie sensorielle unique. Cette quête de perfection transfigure l’ordinaire en extraordinaire, inscrivant chaque moment dans la mémoire de ses hôtes comme une expérience intemporelle.

Une collection d’adresses exceptionnelles

Le portefeuille du groupe se déploie comme un éventail de joyaux à travers l’Hexagone. À Paris, cinq établissements prestigieux – l’Hôtel de Berri, Le Metropolitan Paris Tour Eiffel, Le Dokhan’s, le Grand Hôtel Champs-Élysées et Le Belgrand – offrent un accès privilégié aux trésors de la capitale française.

Pour les amateurs de sensations alpines, les hauteurs de Courchevel 1850 abritent deux havres de luxe : l’Alpes Hôtel du Pralong, cinq étoiles au pied des pistes, et le Crystal Hôtel, orchestrant une symphonie entre tradition montagnarde et confort contemporain.

Sur la Côte d’Azur, Les Vergers de Saint Paul à Saint-Paul-de-Vence et Le Surplage Hôtel au Lavandou invitent à une immersion dans la douceur méditerranéenne, entre vergers provençaux et horizons azuréens.

Un art de vivre multidimensionnel

L’univers de Dokhan Luxury Hotels transcende l’hôtellerie traditionnelle pour embrasser toutes les facettes de l’art de vivre. Qautre tables gastronomiques – dont trois à Paris et une à Courchevel – célèbrent une cuisine d’auteur où tradition et innovation s’entrelacent sous la direction de chefs étoilés. Les neuf bars, incluant un bar à champagne exclusif, perpétuent l’art français de la convivialité raffinée.

Pour une régénération complète, cinq espaces bien-être et beauté, incluant des piscines intérieures et extérieures ainsi que deux spas luxueux répartis entre Paris et Courchevel, proposent un voyage sensoriel où le temps s’arrête et l’esprit s’évade.

Une philosophie de l’instant présent

La vision du groupe Dokhan Luxury Hotels repose sur un paradoxe harmonieux : un luxe subtil, profondément ancré dans l’histoire mais résolument tourné vers l’avenir. Cette alchimie entre héritage et modernité se traduit par des expériences authentiques et uniques, fusionnant tradition et innovation avec une créativité sans cesse renouvelée.

Chaque établissement de Dokhan Luxury Hotels cultive sa propre singularité tout en partageant des valeurs cardinales : l’authenticité qui respecte l’âme des lieux, l’excellence qui se reflète dans chaque détail, et le raffinement qui transforme chaque geste en une expression d’élégance.

