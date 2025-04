Inclusivité en cuisine : Une soirée caritative en soutien au chef Jérémy Biasiol 

Afin de supporter le chef Jérémy Biasiol et sa participation au concours du Meilleur Ouvrier de France, les amateurs et professionnels de la gastronomie monégasque se mobilisent le 23 avril à l’occasion d’un évènement.

Pour soutenir l’ancien disciple d’Alain Ducasse au Louis XV, Jérémy Biasiol, le Grand Cordon d’Or de la Cuisine Française, Monaco Goût et Saveurs et le restaurant Marius ont vu les choses en grand. Le 23 avril prochain, à l’occasion d’un cocktail caritatif, les cuisines du chef Sébastien Sanjou accueilleront un gratin de chefs cuisiniers, de Meilleurs ovriers de France (MOF), de personnalités et d’associations monégasques. Objectif : « Supporter l’ambition de Jérémy de devenir le premier Meilleur ouvrier de France en situation de handicap, explique Gilles Brunner, président du Grand Cordon d’Or de la Cuisine Française.

Victime d’un AVC à l’âge de 39 ans en 2019, malgré une volonté à toute épreuve et une longue rééducation, le chef étoilé a conservé des séquelles physiques importantes sur le côté gauche de son corps. Une contrainte qui le pousse aujourd’hui à adapter ses gestes pour cuisiner et à utiliser un appareillage spécifique en vue du concours. « Se présenter au concours du MOF représente déjà un défi d’une rare intensité pour un chef qui ne se trouve pas en situation de handicap. Cela peut nécessiter jusqu’à 18 heures d’entraînement quotidien »,témoigne Nicolas Navarro, chef exécutif du Marius.

Au-delà des frais engagés sur le plan administratif, pour la préparation et la structure adaptée, Frédéric Ramos, le vice-président de l’association Monaco Goût et Saveurs, salue la détermination et l’engagement de Jérémy Biasiol en faveur de l’inclusion et du handicap : « Les métiers de la restauration sont des métiers très exigeants où l’esprit de solidarité prime. Ce ‘petit truc en plus’ représente une opportunité pour tous de resserrer les liens humains et de porter un regard différent sur le handicap ».