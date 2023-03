Tour de France 2024: il percorso delle ultime due tappe a Nizza e Monaco

Per la prima volta nella storia, vista la concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Tour de France 2024 si concluderà a Nizza. Ora conosciamo il percorso delle ultime due tappe, tra cui quella che partirà dal Principato.

Presente all’Opera di Nizza lunedì 13 marzo per assistere alla presentazione delle due tappe, il Principe Alberto II ha dichiarato a Monaco Info il suo immenso “orgoglio” nell’ospitare questo evento storico nel Principato. “Sarà una festa bellissima”.

20ª tappa (132 km): Nizza-Col de la Couillole

La penultima tappa di questo Tour de France 2024 si preannuncia intensa, con poche discese e quattro salite in programma. Sui 132 km previsti, i ciclisti dovranno scalare il Col de Braus (10 km al 6,6%), il Turini (20,7 km al 5,7%), famoso per ospitare ogni anno il Rally di Monte Carlo, il Colmiane (7,5 km al 7,1%) e infine il Couillole, dove Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria durante l’ultima Parigi-Nizza. In totale sono previsti 4.500 metri di salite.

💛 #TDF2024 – Stage 20

🚩 @VilledeNice – Col de la Couillole 🏁

📏 132 km | 4.400 m of climbing ⛰ Col de Braus, Col de Turini, Col de La Colmiane, Col de la Couillole: 4 stars menu! ⛰ Col de Braus, Col de Turini, Col de La Colmiane, Col de la Couillole : menu 4 étoiles ! pic.twitter.com/M7ckuuQQ0Z — Tour de France™ (@LeTour) March 13, 2023

21ª tappa (35,2 km): Monaco-Nizza

Per la prima volta dal 1989, il Tour de France si concluderà con una cronometro. Da Monaco a Nizza, i ciclisti passeranno per Port Hercule, il tunnel del Larvotto, l’Avenue Princesse Grace, La Turbie (8,1 km al 5,6%), il Col d’Eze (1,6 km all’8,1%) e Villefranche-sur-Mer, per poi tagliare il traguardo a Place Massena sulla Promenade des Anglais. Il percorso di questa cronometro finale promette emozioni sublimi ed esplosive.