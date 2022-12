La dernière étape du Tour de France 2024 s’élancera depuis Monaco

Le Prince Albert II a annoncé ce samedi depuis le Yacht Club de Monaco que le départ de la dernière étape de la Grande Boucle 2024 sera donné depuis la Principauté pour rejoindre Nice.

Comme en 2009, Monaco accueillera la prestigieuse course sur ses terres. En compagnie de Christian Prudhomme, directeur du Tour, mais aussi de l'ancien coureur norvégien Thor Hushovd, le Prince Albert II a confirmé qu'un contre-la-montre entre Monaco et Nice ferait office d'ultime étape du Tour de France 2024.

"On ne remplace pas Paris comme ça, il fallait du prestige pour finir cet événement, a confié Christian Prudhomme. On ne pouvait pas rêver mieux avec cette épreuve de vérité entre la Principauté et Nice."

Un contre-la-montre spectaculaire ?

Théâtre de l'arrivée du Tour de France, l'Avenue des Champs-Élysées n'accueillera pas l'arrivée de la Grande Boucle en 2024 en raison de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris.

C'est donc la Côte d'Azur et la Principauté qui ont eu les faveurs des organisateurs de l'épreuve. Le contre-la-montre entre Monaco et Nice devrait s'articuler autour d'un parcours de 35 kilomètres, avec du dénivelé au programme.

La dernière fois que Monaco avait accueilli une étape, c’était en 2009, pour le grand départ du Tour.