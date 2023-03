Тур де Франс 2024: знакомство с двумя последними этапами гонки в Ницце и Монако

Впервые за всю свою историю Тур де Франс 2024 финиширует в Ницце из-за Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Стали известны подробности двух последних этапов гонки, включая последний 21-й этап, который стартует из Княжества.

В понедельник, 13 марта, в Опере Ниццы на презентации этих двух этапов гонки Князь Альбер II поделился в эфире Monaco Info своей невероятной «гордостью» за этот исторический момент для Монако. «Нас ждет прекрасный праздник».

Предпоследний этап Тур де Франс 2024 обещает быть насыщенным: в программе – мало равнин и четыре подъема. На 132 километрах этапа гонщикам предстоит штурмовать перевал Бро (10 км, 6%), перевал Турини (20,7 км, 5,7%), известный по ежегодному пробегу Ралли Монте-Карло, перевал Колмиан (7,5 км, 7,1%) и, наконец, перевал Куйоль, на котором в последней гонке Париж-Ницца отличился Тадей Погачар. Всего ожидается 4 500 метров «горок».

Впервые с 1989 года Тур де Франс закончится гонкой на время. Из Монако в Ниццу через порт Эркюль, туннель Ларвотто, проспект Княгини Грейс, Ля Тюрби (8,1 км, 5,6%), перевал Эз (1,6 км, 8,1%) и Вилльфранш-сюр-Мер гонка финиширует на площади Массена по Английской набережной. Маршрут этой гонки на время будет блестящим и бурным.

💛 #TDF2024 — Stage 21

Monaco — Nice

35.2 km

The riders will have to make the best of La Turbie and Col d'Eze.

Pour ce chrono final, les coureurs affronteront La Turbie, le Col d'Eze avant de plonger sur Nice et la Place Masséna.

