Авиакомпания easyJet заняла первое место среди лоукостеров

В 2022 году в аэропорте Ниццы компания easyJet справила свое 10-летие © Аэропорт Nice Côte d’Azur

Бело-оранжевые самолеты компании easyJet – лучшие по всем статьям.

Опубликован список лучших авиакомпаний-лоукостеров в мире за 2024 год, и в Европе лидирует easyJet. Компания, основанная в конце 90-х годов предпринимателем кипрского происхождения, ставшим резидентом Монако, сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну, уверенно заняла первое место.

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В рамках конкурса Airline Excellence сайт безопасности авиаперевозок и продуктов, AirlineRatings.com, составил рейтинг 25-и авиакомпаний-лоукостеров по 12 критериям. Среди учетных критериев – оценки пассажиров, возраст флота, рентабельность, выбор продуктов и оценки безопасности и инцидентов по семибалльной шкале.

Помимо easyJet, в верхних строках рейтинга фигурируют авиакомпании Jet2, Vueling, Jetblue, Transavia, Ryanair, FlyDubai и Air Canada Rouge.

easyJet и аэропорт Ниццы

Прошло больше десяти лет с того дня, как easyJet основал свою базу в аэропорте Nice Côte d’Azur, поддерживая непрерывное развитие и укрепляя двою деятельность. Основанная в 2012 году база сегодня насчитывает более 200 местных работников и 5 самолетов.

Чтобы сохранить свое лидерство на Лазурном берегу, компания предлагает все больше и больше прямых рейсов в крупные европейские города. Среди новых линий easyJet из Ниццы – Лансароте и Мадрид.

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