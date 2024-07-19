Авиакомпания easyJet заняла первое место среди лоукостеров
Бело-оранжевые самолеты компании easyJet – лучшие по всем статьям.
Опубликован список лучших авиакомпаний-лоукостеров в мире за 2024 год, и в Европе лидирует easyJet. Компания, основанная в конце 90-х годов предпринимателем кипрского происхождения, ставшим резидентом Монако, сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну, уверенно заняла первое место.
В рамках конкурса Airline Excellence сайт безопасности авиаперевозок и продуктов, AirlineRatings.com, составил рейтинг 25-и авиакомпаний-лоукостеров по 12 критериям. Среди учетных критериев – оценки пассажиров, возраст флота, рентабельность, выбор продуктов и оценки безопасности и инцидентов по семибалльной шкале.
Помимо easyJet, в верхних строках рейтинга фигурируют авиакомпании Jet2, Vueling, Jetblue, Transavia, Ryanair, FlyDubai и Air Canada Rouge.
easyJet и аэропорт Ниццы
Прошло больше десяти лет с того дня, как easyJet основал свою базу в аэропорте Nice Côte d’Azur, поддерживая непрерывное развитие и укрепляя двою деятельность. Основанная в 2012 году база сегодня насчитывает более 200 местных работников и 5 самолетов.
Чтобы сохранить свое лидерство на Лазурном берегу, компания предлагает все больше и больше прямых рейсов в крупные европейские города. Среди новых линий easyJet из Ниццы – Лансароте и Мадрид.