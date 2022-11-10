С запуском маршрута Ницца-Копенгаген авиакомпания предлагает своим пассажирам максимальное количество прямых рейсов в крупные европейские города.

Десять лет — отличный повод для праздника! Именно столько лет прошло с тех пор, как компания easyJet обосновалась в аэропорту Ницца-Лазурный Берег. Стоит отметить, что вторая по величине авиакомпания Франции уже летала в Ниццу с 1996 года. Только в этом аэропорту штат easyJet насчитывает не менее 200 сотрудников, а компания держит пять самолетов.

В честь этого события компания, основанная резидентом Монако сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), объявила о запуске своего сорокового направления Ницца-Копенгаген. Таким образом, летом 2023 года easyJet запускает прямое авиасообщение между столицей Дании и столицей Лазурного берега.

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Хорошие новости на этом не заканчиваются! С 1 ноября количество рейсов по направлению Ницца-Лиссабон увеличится до шести в день. То же самое касается маршрутов Ницца-Париж (количество ежедневных рейсов возрастёт до двенадцати), Ницца-Марракеш (один ежедневный рейс и два рейса по выходным) и Ницца-Рим, куда будет осуществляться один ежедневный рейс.

Вишенкой на торте станет запуск ежедневногог рейса в Нью-Йорк. Пока речь идёт о стыковочном рейсе через Париж со сменой авиакомпании. Этот маршрут является результатом партнерства между easyJet и La Compagnie, которая предлагает перелеты исключительно бизнес-классом. Таким образом, в город, который не спит, можно будет попасть уже за 1400 евро.