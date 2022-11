Avec la nouvelle ligne Nice-Copenhague, la compagnie souhaite proposer un maximum de vols directs à destination des grandes villes européennes.

Dix ans, ça se fête ! Voilà une décennie qu’easyJet a installé sa base à l’aéroport Nice Côte d’Azur. Mais la deuxième compagnie aérienne de France faisait déjà voler ses avions vers Nice depuis 1996. Aujourd’hui, easyJet ne compte pas moins de 200 employés et cinq avions rien qu’à Nice.

Pour l’occasion, la compagnie fondée par Sir Stelios Haji-Ioannou, résident monégasque, a annoncé ouvrir une quarantième ligne, Nice-Copenhague. A l’été 2023, easyJet devrait donc créer un pont entre la capitale danoise et la capitale de la Côte d’Azur.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. A partir du 1er novembre Nice-Lisbonne va augmenter sa fréquence de vols à six par jour. Même chose pour Nice-Paris qui va disposer de 12 vols quotidiens, Nice-Marrakech avec un par jour et deux le week-end et Nice-Rome qui aura un vol par jour.

Cerise sur le gâteau, New-York sera dès cet hiver accessible quotidiennement depuis Nice. Cependant, il faudra passer par Paris et changer de compagnie aérienne entre-temps. Cette ligne est née d’un partenariat entre easyJet et La Compagnie qui propose exclusivement des vols en business class. Ainsi, vous pourrez profiter de la ville qui ne dort jamais à partir de 1400€.