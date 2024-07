easyJet remporte la première place de la meilleure compagnie aérienne low cost

Les avions orange et blanc de la compagnie easyJet sont les meilleurs en tout point.

La liste des meilleures compagnies aériennes à bas prix au monde en 2024 a été révélée et s’il y en a une qui est en tête de liste pour l’Europe, c’est easyJet. Lancée à la fin des années 90 par l’entrepreneur d’origine chypriote, devenu résident monégasque, Sir Stelios Haji-Ioannou, elle remporte la première place haut la main.

Dans le cadre des Airline Excellence Awards, AirlineRatings.com, un site web de sécurité aérienne et de produits, a classé 25 compagnies aériennes low cost de la meilleure à la pire en prenant en compte 12 critères. Parmi eux, l’évaluation des passagers, l’âge de la flotte, la rentabilité, l’offre de produits et les notes de sécurité et d’incident sur sept étoiles.

En dehors d’easyJet, d’autres compagnies comme Jet2, Vueling, Jetblue, Transavia, Ryanair, FlyDubai ou encore Air Canada Rouge se sont hissées en haut du classement.

easyJet et l’aéroport de Nice

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’easyJet a installé sa base à l’aéroport Nice Côte d’Azur, témoignant d’une croissance soutenue et d’un engagement renforcé. Inaugurée en 2012, elle accueille aujourd’hui plus de 200 employés locaux et 5 avions.

Et pour conserver sa place de leader sur la plateforme azuréenne, elle propose toujours plus de vols directs en direction de grandes villes européennes. Lanzarote et Madrid font d’ailleurs partie des nouvelles destinations easyJet au départ de Nice.

