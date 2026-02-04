Charlotte Casiraghi firma il suo primo libro, una riflessione sulla fragilità umana

La nipote del Principe Alberto II firma un saggio letterario e filosofico che interroga le nostre fragilità, lontano dall’immagine patinata che spesso le viene attribuita.

Pubblicato il 29 gennaio da Julliard, “La Félure” segna una tappa importante per la figlia della Principessa Carolina. A 39 anni, firma la sua prima opera da solista, dopo aver co-scritto “Archipel des passions” con il filosofo Robert Maggiori nel 2018. Il libro si basa su un racconto di Francis Scott Fitzgerald e richiama i testi di Marguerite Duras, Ingeborg Bachmann, Colette e Anna Akhmatova. L’autrice esplora ciò che ci rende fragili e come trasformare questa debolezza in forza creativa.

Screenshot della replica della trasmissione © C à vous – France TV del 31 gennaio 2026

Oltre l’immagine perfetta

Nell’introduzione, Charlotte Casiraghi evoca direttamente la mediatizzazione di cui è sempre stata oggetto. «Sono stata spesso ridotta a un’immagine su carta patinata, a una vita da sogno e di privilegi», scrive. Questo libro risponde all’esigenza di mostrare un’altra realtà. Ospite del programma La Grande Librairie il 28 gennaio, ha evocato il divario tra la sua immagine pubblica e la sua realtà interiore: «Troppo spesso sono stata ridotta a un’immagine patinata, a una vita da sogno e piena di privilegi», ha confidato, spiegando che questo libro le permette di strappare questa superficie: «La vita nelle riviste non è la vita reale».

Ha anche sviluppato la sua visione della frattura come uno spazio tra la superficie e le profondità, citando Gilles Deleuze per spiegare che non bisogna lasciarsi definire solo dalle proprie ferite: «L’essenza stessa del libro è mostrare che con ciò che ci ferisce e ci indebolisce dobbiamo fare qualcosa, spostarlo altrove, essere in grado di trovare uno scarto, una distanza. Se ci aggrappiamo completamente agli aspetti drammatici o tragici della nostra vita, non abbiamo alcuna possibilità di uscirne».