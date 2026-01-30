Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi a Parigi per la Settimana della Moda

Alexandra e Charlotte si sono recate a Parigi per assistere alle sfilate di questa settimana © alex.hanover via Instagram

Le due sorellastre hanno assistito alle sfilate haute couture nella capitale francese.

Alexandra di Hannover ha fatto numerose apparizioni durante la Fashion Week Haute Couture a Parigi. La figlia della Principessa Carolina ha prima assistito alla sfilata di Schiaparelli lunedì 26 gennaio al Petit Palais, indossando un abito Tod’s. Qui ha incontrato Carla Bruni, Sophie Marceau e Demi Moore, alcune tra le ospiti di prestigio.

La Principessa ha pubblicato qualche scatto sul suo account Instagram © alex.hanover via Instagram

Il giorno dopo, si è recata al Grand Palais per la sfilata di Chanel, dove ha incontrato la sorellastra Charlotte Casiraghi. Mercoledì, la giovane Principessa ventiseienne ha condiviso diverse foto su Instagram, tra cui alcune immagini dell’incantevole allestimento: una radura di funghi giganti. Nelle immagini, appare vestita di nero con una borsa Chanel in mano.

In famiglia alla sfilata di Chanel

Musa della maison dal 2021, Charlotte Casiraghi ha assistito a un momento cruciale per la maison Chanel: la prima collezione haute couture primavera-estate 2026 firmata da Matthieu Blazy, nuovo direttore creativo. È arrivata alla sfilata in compagnia di Carole Bouquet, attrice e madre del suo ex marito Dimitri Rassam. Il suo legame con Chanel va oltre la moda: Charlotte è infatti coinvolta nelle iniziative culturali e letterarie della maison, un impegno che fa eco al suo lavoro nel campo della filosofia e dell’editoria.