Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги на Неделе моды в Париже

Сводные сёстры были замечены на ключевых модных событиях недели, традиционно собравших в Париже международный светский и культурный бомонд.

Для Александры Ганноверской появление на Неделе высокой моды — уже привычное дело. Дочь принцессы Каролины открыла свою парижскую модную программу показом Schiaparelli, который прошёл в понедельник, 26 января, в стенах Малого дворца. На дефиле принцесса появилась в элегантном образе от Tod’s и оказалась в компании звёзд первой величины: среди гостей были Карла Бруни, Софи Марсо и Деми Мур.

Принцесса поделилась атмосферой модной недели со своими подписчиками, опубликовав несколько снимков в Instagram © alex.hanover via Instagram

На следующий день Александра отправилась в Гран-Пале на показ Chanel, где вновь пересеклась со своей сводной сестрой Шарлоттой Казираги. В среду 26-летняя принцесса поделилась в Instagram серией снимков, передающих атмосферу шоу, — в том числе кадрами впечатляющего декора под стеклянным Нефом: фантазийной поляны с гигантскими грибами. На опубликованных фотографиях Александра позирует в чёрном платье, дополнив образ культовой сумкой Chanel.

Семейный выход на показе Chanel

Шарлотта Казираги, с 2021 года являющаяся лицом модного дома, не могла пропустить это знаковое для Chanel событие — показ первой коллекции высокой моды весна–лето 2026, созданной новым креативным директором Матье Блази. На дефиле она появилась в сопровождении Кароль Буке — известной актрисы и матери её бывшего мужа Димитрия Рассама. Отношения Шарлотты Казираги с Chanel давно выходят за рамки модных показов. Она активно участвует в культурных и литературных проектах дома, что органично перекликается с её собственными интересами и профессиональной деятельностью в сфере философии и издательского дела.