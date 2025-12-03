Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel
На протяжении четырёх десятилетий три поколения Гримальди олицетворяют элегантность французского Дома. Их лояльность распространяется как на парижские показы мод, так и на мероприятия в Монако.
В мае 2022 года Дом Chanel выбрал Монако местом проведения своего важного мероприятия. 5 мая модный Дом провел показ коллекции Croisière 2023 года в отеле Monte-Carlo Beach, в котором приняли участие принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Кароль Буке, Ванесса Паради, Кристен Стюарт и София Коппола. Виржини Виар, художественный руководитель Chanel, заявила, что Княжество – «неотъемлемая часть истории Chanel».
Габриэль Шанель построила виллу La Pausa в 1929 году в Рокбрюн-Кап-Мартен, в нескольких километрах от Монако. Коллекция Croisière 2023 была напрямую вдохновлена Княжеством: красные и белые цвета, клетчатые узоры, напоминающие о Гран-при Монако, сумки в форме теннисных ракеток, напоминающие о Monte-Carlo Country Club.
Принцесса Каролина верна Дому Chanel
Когда в 1983 году Дом Chanel назначил нового художественного руководителя, принцесса Каролина постепенно отказалась от Dior и отдала предпочтение творениям французского Дома моды. Она стала преданной клиенткой и настоящей музой Дома Chanel, облачаясь в наряды из его коллекций во время своих официальных выходов в свет. Ежегодно Дом Chanel разрабатывал сценографию для Бала роз в Монако, главного светского мероприятия Княжества, организованного Фондом Княгини Грейс, президентом которого является принцесса Каролина. Она неизменно появлялась на мероприятии в нарядах Chanel, соответствующих тематике вечера.
В июле 2012 года принцесса Каролина приняла участие в открытии ювелирного бутика Chanel Joaillerie в Монако, ознаменовавшего основание Дома в Княжестве. Её также несколько раз фотографировали для Дома, в результате чего была создана коллекция портретов, хранящихся у неё лично и выставлявшихся лишь однажды в 2011 году в Новом национальном музее Монако.
В октябре 2025 года принцесса Каролина присутствовала на церемонии продления на шесть лет партнерства между Chanel и Научным центром Монако по сохранению красного коралла. Это покровительство в области охраны окружающей среды продемонстрировало приверженность бренда не только созиданию, но и экологическим ценностям, которых придерживаются Княжество и Князь Альбер II.
Шарлотта Казираги, официальная посланница с 2021 года
1 января 2021 года Дом высокой моды назначил Шарлотту Казираги своим послом и пресс-секретарём. В видеоролике она рассказала, что чувствует себя так, будто «почти родилась с Chanel», имея в виду фотографии своей беременной матери в нарядах этого Дома. Еще в 2005 году она надела твидовый костюм Chanel во время празднования Национального дня Монако, тем самым продемонстрировав свою преданность бренду. В 2012 году она позировала для «The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited» – настольной книги Дома моды. Для своей свадьбы в 2019 году она выбрала платье Chanel Haute Couture, продемонстрировав свою привязанность к этому бренду.
В январе 2022 года Шарлотта Казираги открыла показ Chanel Haute Couture весна/лето верхом на лошади в Grand Palais Éphémère, создав один из самых впечатляющих моментов в истории показов Дома. Это конное представление произвело неизгладимое впечатление и проиллюстрировало креативность Chanel под руководством Виржини Виар.
Шарлотта Казираги создала «Литературные встречи на улице Камбон» – мероприятия, организованные в исторических салонах Chanel по адресу улица Камбон, 31. На этих встречах женщины-писательницы и актрисы собираются вместе, чтобы читать, обсуждать и делиться своими взглядами на литературные произведения. Эта инициатива вдохновлена литературными салонами, которые сама Габриэль Шанель организовывала в своей квартире. Дочь принцессы Каролины регулярно появляется в рекламных кампаниях Chanel. Для весенне-летней кампании 2021 года на вилле в Монако её фотографировали Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Она посещает показы Chanel в Париже на каждой Неделе моды. 28 января под куполом Гран-Пале она сидела в первом ряду.
Александра Ганноверская – грядущее поколение
Александра Ганноверская продолжает семейную традицию, регулярно облачаясь в наряды от Chanel. В январе 2025 года Шарлотта и Александра вместе посетили показ Chanel Haute Couture весна/лето в Гран-Пале, который отмечал 110-летие Дома высокой моды. Еще в марте 2016 года принцесса Каролина и Александра Ганноверская вместе посещали показы прет-а-порте Chanel в Париже.
Отношения между Chanel и семейством Гримальди выходят за рамки простого коммерческого партнёрства. От регулярных появлений на показах моды до роли посла Шарлотты Казираги и мероприятий, организованных в Монако, – Дом нашел естественных муз в лице княжеской семьи. Сегодня три поколения Гримальди олицетворяют элегантность бренда, основанного Габриэль Шанель.