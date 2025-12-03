Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel

В течение многих лет принцессы Каролина, Шарлотта и Александра Казираги были посланницами и преданными клиентами Дома Chanel © Феликс Дол Майо (Felix Dol Maillot)

На протяжении четырёх десятилетий три поколения Гримальди олицетворяют элегантность французского Дома. Их лояльность распространяется как на парижские показы мод, так и на мероприятия в Монако.

В мае 2022 года Дом Chanel выбрал Монако местом проведения своего важного мероприятия. 5 мая модный Дом провел показ коллекции Croisière 2023 года в отеле Monte-Carlo Beach, в котором приняли участие принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Кароль Буке, Ванесса Паради, Кристен Стюарт и София Коппола. Виржини Виар, художественный руководитель Chanel, заявила, что Княжество – «неотъемлемая часть истории Chanel».

Габриэль Шанель построила виллу La Pausa в 1929 году в Рокбрюн-Кап-Мартен, в нескольких километрах от Монако. Коллекция Croisière 2023 была напрямую вдохновлена Княжеством: красные и белые цвета, клетчатые узоры, напоминающие о Гран-при Монако, сумки в форме теннисных ракеток, напоминающие о Monte-Carlo Country Club.

Принцесса Каролина верна Дому Chanel

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) – Княжеский дворец

Когда в 1983 году Дом Chanel назначил нового художественного руководителя, принцесса Каролина постепенно отказалась от Dior и отдала предпочтение творениям французского Дома моды. Она стала преданной клиенткой и настоящей музой Дома Chanel, облачаясь в наряды из его коллекций во время своих официальных выходов в свет. Ежегодно Дом Chanel разрабатывал сценографию для Бала роз в Монако, главного светского мероприятия Княжества, организованного Фондом Княгини Грейс, президентом которого является принцесса Каролина. Она неизменно появлялась на мероприятии в нарядах Chanel, соответствующих тематике вечера.

В июле 2012 года принцесса Каролина приняла участие в открытии ювелирного бутика Chanel Joaillerie в Монако, ознаменовавшего основание Дома в Княжестве. Её также несколько раз фотографировали для Дома, в результате чего была создана коллекция портретов, хранящихся у неё лично и выставлявшихся лишь однажды в 2011 году в Новом национальном музее Монако.

Принцесса Каролина является председателем руководящего комитета Исследовательского центра биологии драгоценных кораллов © CSM/C Gallo

В октябре 2025 года принцесса Каролина присутствовала на церемонии продления на шесть лет партнерства между Chanel и Научным центром Монако по сохранению красного коралла. Это покровительство в области охраны окружающей среды продемонстрировало приверженность бренда не только созиданию, но и экологическим ценностям, которых придерживаются Княжество и Князь Альбер II.

Шарлотта Казираги, официальная посланница с 2021 года

© Chanel / Facebook

© Chanel

1 января 2021 года Дом высокой моды назначил Шарлотту Казираги своим послом и пресс-секретарём. В видеоролике она рассказала, что чувствует себя так, будто «почти родилась с Chanel», имея в виду фотографии своей беременной матери в нарядах этого Дома. Еще в 2005 году она надела твидовый костюм Chanel во время празднования Национального дня Монако, тем самым продемонстрировав свою преданность бренду. В 2012 году она позировала для «The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited» – настольной книги Дома моды. Для своей свадьбы в 2019 году она выбрала платье Chanel Haute Couture, продемонстрировав свою привязанность к этому бренду.

© Chanel — Inez et Vinoodh

В январе 2022 года Шарлотта Казираги открыла показ Chanel Haute Couture весна/лето верхом на лошади в Grand Palais Éphémère, создав один из самых впечатляющих моментов в истории показов Дома. Это конное представление произвело неизгладимое впечатление и проиллюстрировало креативность Chanel под руководством Виржини Виар.

Грейс Келли – звезда, сияющая в вечности

Шарлотта Казираги на литературном мероприятии на улице Камбон, организованном Chanel © Facebook / Chanel

Шарлотта Казираги создала «Литературные встречи на улице Камбон» – мероприятия, организованные в исторических салонах Chanel по адресу улица Камбон, 31. На этих встречах женщины-писательницы и актрисы собираются вместе, чтобы читать, обсуждать и делиться своими взглядами на литературные произведения. Эта инициатива вдохновлена литературными салонами, которые сама Габриэль Шанель организовывала в своей квартире. Дочь принцессы Каролины регулярно появляется в рекламных кампаниях Chanel. Для весенне-летней кампании 2021 года на вилле в Монако её фотографировали Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Она посещает показы Chanel в Париже на каждой Неделе моды. 28 января под куполом Гран-Пале она сидела в первом ряду.

Александра Ганноверская – грядущее поколение

Принцесса Александра Ганноверская – Все права защищены

Александра Ганноверская продолжает семейную традицию, регулярно облачаясь в наряды от Chanel. В январе 2025 года Шарлотта и Александра вместе посетили показ Chanel Haute Couture весна/лето в Гран-Пале, который отмечал 110-летие Дома высокой моды. Еще в марте 2016 года принцесса Каролина и Александра Ганноверская вместе посещали показы прет-а-порте Chanel в Париже.

Отношения между Chanel и семейством Гримальди выходят за рамки простого коммерческого партнёрства. От регулярных появлений на показах моды до роли посла Шарлотты Казираги и мероприятий, организованных в Монако, – Дом нашел естественных муз в лице княжеской семьи. Сегодня три поколения Гримальди олицетворяют элегантность бренда, основанного Габриэль Шанель.