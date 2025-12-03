La Principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Alexandra di Hannover: tre generazioni in Chanel

Da anni, la principessa Carolina, Charlotte e Alexandra Casiraghi sono ambasciatrici e clienti fedeli della maison Chanel © Felix Dol Maillot

Da quattro decenni, tre generazioni dei Grimaldi incarnano l’eleganza della maison francese. Una fedeltà che va dalle sfilate parigine agli eventi organizzati a Monaco.

Nel maggio 2022, Chanel ha fatto del Principato il palcoscenico di un evento di primo piano. La maison ha organizzato la sua sfilata Croisière 2023 al Monte-Carlo Beach il 5 maggio, riunendo la Principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Kristen Stewart e Sofia Coppola. Virginie Viard, direttrice artistica di Chanel, aveva dichiarato che il Principato era “legato alla storia di Chanel”.

Gabrielle Chanel aveva fatto costruire la sua villa La Pausa nel 1929 a Roquebrune-Cap-Martin, a pochi chilometri da Monaco. La collezione Croisière 2023 si ispirava proprio al Principato: colori rosso e bianco, motivi a scacchi che evocavano il Grand Prix di Monaco e borse a forma di racchetta da tennis che richiamavano il Monte-Carlo Country Club.

La Principessa Carolina, fedele della maison

© Axel Bastello – Palazzo del Principe

Quando Chanel ha nominato un nuovo direttore artistico nel 1983, la Principessa Carolina ha gradualmente lasciato Dior per indossare le creazioni della maison francese. È diventata una cliente assidua e una vera icona per Chanel, sfoggiando le collezioni durante le sue apparizioni ufficiali. Ogni anno, la maison Chanel curava la scenografia del Bal de la Rose a Monaco, l’evento mondano clou del Principato organizzato dalla Fondazione Principessa Grace, di cui la Principessa Carolina è presidente. In questa occasione, Carolina appariva sempre vestita con capi Chanel a tema con la serata.

Nel luglio 2012, la Principessa Carolina ha partecipato all’inaugurazione della boutique Chanel Joaillerie a Monaco, segnando l’insediamento della maison nel Principato. È stata inoltre fotografata più volte per la casa di moda, dando vita a una collezione di ritratti privata ed esposta una sola volta nel 2011 al Nouveau Musée National de Monaco.

La Principessa Carolina è presidente del comitato di pilotaggio dell’Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi © CSM/C Gallo

Nell’ottobre 2025, la Principessa Carolina ha assistito al rinnovo, per altri sei anni, della partnership tra Chanel e il Centro scientifico di Monaco per la salvaguardia del corallo rosso. Questo mecenatismo ambientale testimonia l’impegno della maison oltre la moda, in linea con i valori ecologici sostenuti dal Principato e dal Principe Alberto II.

Charlotte Casiraghi, ambasciatrice ufficiale dal 2021

© Chanel / Facebook

© Chanel

Il 1° gennaio 2021, la casa di alta moda ha nominato Charlotte Casiraghi ambasciatrice e portavoce della maison. In un video, la figlia di Carolina ha spiegato di essere “quasi nata con Chanel”, ricordando le fotografie della madre incinta mentre indossava le loro creazioni. Già nel 2005 indossava un tailleur in tweed Chanel durante la Festa Nazionale monegasca, mostrando fin da giovanissima la sua fedeltà alla griffe. Nel 2012 ha posato per «The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited», un’opera di riferimento della maison. Per il suo matrimonio nel 2019 ha scelto un abito Chanel Haute Couture, rivelando il suo legame con il marchio.

© Chanel – Inez et Vinoodh

Nel gennaio 2022, Charlotte Casiraghi ha aperto a cavallo la sfilata Chanel Haute Couture primavera-estate al Grand Palais Éphémère, regalando uno dei momenti più spettacolari della storia delle sfilate della maison. Questa performance equestre ha lasciato il segno e dato prova della creatività di Chanel sotto la direzione di Virginie Viard.

Charlotte Casiraghi durante i Rendez-vous littéraires Rue Cambon, organizzati da Chanel © Facebook / Chanel

Charlotte Casiraghi ha creato i Rendez-vous littéraires rue Cambon, eventi letterari organizzati nei saloni storici di Chanel al 31 di rue Cambon. Questi incontri riuniscono scrittrici e attrici per leggere, discutere e condividere le loro prospettive su opere letterarie. L’iniziativa si ispira ai salotti letterari che Gabrielle Chanel organizzava nel suo appartamento. La figlia della Principessa Carolina è spesso presente nelle campagne Chanel: è stata fotografata da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin per la campagna primavera-estate 2021, realizzata in una villa a Monaco; assiste alle sfilate Chanel a Parigi a ogni Fashion Week e lo scorso 28 gennaio, sotto la cupola del Grand Palais, era in prima fila.

Alexandra di Hannover, la nuova generazione

Principessa Alexandra di Hannover – DR

Alexandra di Hannover porta avanti la tradizione di famiglia indossando regolarmente Chanel. Nel gennaio 2025, Charlotte e Alexandra hanno assistito insieme alla sfilata Chanel Haute Couture primavera-estate al Grand Palais, che celebrava i 110 anni di Alta Moda della maison. Già nel marzo 2016, la Principessa Carolina e Alexandra di Hannover assistevano insieme alle sfilate Chanel prêt-à-porter a Parigi.

Il rapporto tra Chanel e i Grimaldi va oltre una semplice collaborazione commerciale. Dalle apparizioni regolari alle sfilate, al ruolo di ambasciatrice di Charlotte Casiraghi, passando per gli eventi organizzati a Monaco, la maison ha trovato nella Famiglia Principesca delle testimonial naturali. Oggi ben tre generazioni incarnano l’eleganza della griffe fondata da Gabrielle Chanel.