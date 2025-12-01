La Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre : trois générations qui incarnent Chanel

Depuis des années, la Princesse Caroline, Charlotte et Alexandra Casiraghi sont des ambassadrices et des clientes fidèles de la maison Chanel © Felix Dol Maillot

Depuis quatre décennies, trois générations de Grimaldi incarnent l’élégance de la maison française. Une fidélité qui va des défilés parisiens aux événements organisés à Monaco.

En mai 2022, Chanel a fait de Monaco le théâtre d’un événement majeur. La maison a organisé son défilé Croisière 2023 au Monte-Carlo Beach le 5 mai, réunissant la Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Kristen Stewart et Sofia Coppola. Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, avait déclaré que la Principauté était « inhérente à l’histoire de Chanel. »

Gabrielle Chanel avait fait construire sa villa La Pausa en 1929 à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques kilomètres de Monaco. La collection Croisière 2023 s’inspirait directement de la Principauté : couleurs rouge et blanche, motifs en damiers évoquant le Grand Prix de Monaco, sacs en forme de raquette de tennis rappelant le Monte-Carlo Country Club.

La Princesse Caroline, fidèle de la maison

© Axel Bastello – Palais Princier

Lorsque Chanel a nommé un nouveau directeur artistique en 1983, la Princesse Caroline a progressivement délaissé Dior pour adopter les créations de la maison française. Elle est devenue une cliente assidue et une véritable égérie pour Chanel, portant les collections lors de ses apparitions officielles. Chaque année, la maison Chanel concevait la scénographie du Bal de la Rose à Monaco, l’événement mondain phare de la Principauté organisé par la Fondation Princesse Grace dont la Princesse Caroline est présidente. Cette dernière y apparaissait systématiquement vêtue de créations Chanel coordonnées au thème de la soirée.

En juillet 2012, la Princesse Caroline a participé à l’inauguration de la boutique Chanel Joaillerie à Monaco, marquant l’implantation de la maison dans la Principauté. Elle a également été photographiée pour la maison à plusieurs reprises, créant une collection de portraits conservée personnellement et exposée une seule fois en 2011 au Nouveau Musée National de Monaco.

La Princesse Caroline est présidente du comité de pilotage de l’Unité de Recherche sur la Biologie des Coraux Précieux © CSM/C Gallo

En octobre 2025, la Princesse Caroline avait assisté au renouvellement pour six ans du partenariat entre Chanel et le Centre scientifique de Monaco pour la préservation du corail rouge. Ce mécénat environnemental témoignait de l’engagement de la maison au-delà de la création, en cohérence avec les valeurs écologiques portées par la Principauté et le Prince Albert II.

Charlotte Casiraghi, ambassadrice officielle depuis 2021

© Chanel / Facebook

© Chanel

Le 1er janvier 2021, la maison de haute couture a nommé Charlotte Casiraghi ambassadrice et porte-parole de la maison. Elle a expliqué dans une vidéo qu’elle avait l’impression d’être « presque née avec Chanel », évoquant les photographies de sa mère enceinte portant les créations de la maison. Dès 2005, elle portait un tailleur en tweed Chanel lors de la Fête nationale monégasque, affichant très tôt sa fidélité à la griffe. En 2012, elle a posé pour « The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited », un ouvrage de référence de la maison. Pour son mariage en 2019, elle a choisi une robe Chanel Haute Couture, dévoilant son attachement à la marque.

© Chanel – Inez et Vinoodh

En janvier 2022, Charlotte Casiraghi a ouvert le défilé Chanel Haute Couture printemps-été à cheval au Grand Palais Éphémère, créant l’un des moments les plus spectaculaires de l’histoire des défilés de la maison. Cette performance équestre a marqué les esprits et illustré la créativité de Chanel sous la direction de Virginie Viard.

Charlotte Casiraghi lors des Rendez-vous littéraires Rue Cambon, organisés par Chanel © Facebook / Chanel

Charlotte Casiraghi a créé les Rendez-vous littéraires rue Cambon, des événements organisés dans les salons historiques de Chanel au 31 rue Cambon. Ces rencontres réunissent des écrivaines et actrices pour lire, discuter et partager leurs perspectives sur des œuvres littéraires. Cette initiative s’inspire des salons littéraires que Gabrielle Chanel organisait elle-même dans son appartement. La fille de la Princesse Caroline incarne régulièrement les campagnes Chanel. Elle a été photographiée par Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin pour la campagne printemps-été 2021, tournée dans une villa à Monaco. Elle assiste aux défilés Chanel à Paris lors de chaque Fashion Week. Le 28 janvier dernier, sous la coupole du Grand Palais, elle était aux premières loges.

Alexandra de Hanovre, la relève

Princesse Alexandra de Hanovre – DR

Alexandra de Hanovre perpétue la tradition familiale en portant régulièrement Chanel. En janvier 2025, Charlotte et Alexandra ont assisté ensemble au défilé Chanel Haute Couture printemps-été au Grand Palais, qui célébrait les 110 ans de la Haute Couture de la maison. Dès mars 2016, la Princesse Caroline et Alexandra de Hanovre assistaient déjà ensemble aux défilés Chanel prêt-à-porter à Paris.

La relation entre Chanel et les Grimaldi dépasse le simple partenariat commercial. Des apparitions régulières aux défilés au rôle d’ambassadrice de Charlotte Casiraghi, en passant par les événements organisés à Monaco, la maison a trouvé dans la Famille Princière des égéries naturelles. Trois générations incarnent aujourd’hui l’élégance de la griffe fondée par Gabrielle Chanel.