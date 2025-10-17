Aux côtés de la Princesse Caroline, Chanel et le Centre Scientifique s’allient pour la protection du corail rouge

Le partenariat scientifique entre le Centre Scientifique de Monaco et la maison de luxe française vient d’être prolongé jusqu’en 2031, avec des découvertes prometteuses pour préserver cette espèce marine menacée.

En la présence de la Princesse Caroline, présidente du comité de pilotage de l’unité de recherche, le Centre Scientifique de Monaco (CSM) et Chanel – représenté par Frédéric Grangié – viennent de renouveler leur collaboration débutée en 2019 pour six années supplémentaires. Cette alliance peu commune entre recherche publique et secteur du luxe s’articule autour d’un objectif commun : comprendre et protéger le corail rouge, joyau biologique de la Méditerranée.

La Princesse Caroline est présidente du comité de pilotage de l’Unité de Recherche sur la Biologie des Coraux Précieux © CSM/C Gallo

Des découvertes scientifiques majeures

Depuis 2019, l’Unité de Recherche sur la Biologie des Coraux Précieux a publié une vingtaine d’études scientifiques révélant des mécanismes biologiques inédits. Les chercheurs ont notamment identifié des hormones régulant la croissance squelettique du corail et découvert un écosystème microbien complexe, incluant des champignons symbiotiques jusqu’alors inconnus.

Ces micro-organismes jouent un rôle vital dans la nutrition et la santé du corail, mais deviennent particulièrement vulnérables lors des épisodes de chaleur marine, compromettant la survie de l’espèce face au changement climatique.

Des laboratoires sous-marins innovants

L’équipe scientifique a développé une approche novatrice en installant des structures en béton à 40 mètres de profondeur dans les eaux monégasques. « Nous avons conduit des expériences dans des grottes immergées en mer, qui ont permis de tester les conditions optimales pour la fixation des larves et le développement de jeunes coraux », explique Sylvie Tambutté, directrice scientifique au CSM. Des nurseries expérimentales où 200 à 300 jeunes coraux naissent annuellement dans des conditions contrôlées.

Le labo sous-marin où se développent les coraux © E. Beraud – CSM

Cette initiative s’inscrit dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et pourrait transformer les méthodes de conservation marine. Deux doctorants soutiendront leurs thèses fin 2025, assurant la transmission de ces connaissances cruciales pour l’avenir du corail rouge, espèce clé abritant 20% de la biodiversité marine méditerranéenne.