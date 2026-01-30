Alexandra de Hanovre et Charlotte Casiraghi à Paris pour la Fashion Week

Alexandra et Charlotte ont fait le déplacement à Paris pour assister aux défilés haute couture de cette semaine © alex.hanover via Instagram

Les deux demi-sœurs ont assisté aux défilés haute couture dans la capitale française cette semaine.

Alexandra de Hanovre a multiplié les apparitions lors de la Fashion Week Haute Couture à Paris. La fille de la Princesse Caroline a d’abord assisté au défilé Schiaparelli le lundi 26 janvier au Petit Palais, vêtue d’une tenue Tod’s. Elle y a croisé Carla Bruni, Sophie Marceau ou encore Demi Moore parmi les invités de prestige.

La Princesse a publié quelques photos sur son compte Instagram © alex.hanover via Instagram

Le lendemain, elle s’est rendue au Grand Palais pour le défilé Chanel, où elle a retrouvé sa demi-sœur Charlotte Casiraghi. La jeune princesse de 26 ans a partagé plusieurs clichés sur Instagram mercredi, dont des photos du décor enchanteur installé sous la Nef : une clairière de champignons géants. Sur les images, elle apparaît en noir avec un sac Chanel à la main.

En famille pour le défilé Chanel

Égérie de la maison depuis 2021, Charlotte Casiraghi a également assisté à un moment charnière pour Chanel : la première collection haute couture printemps-été 2026 signée Matthieu Blazy, nouveau directeur créatif. Elle est arrivée au défilé en compagnie de Carole Bouquet, l’actrice et mère de son ex-mari Dimitri Rassam. Son lien avec Chanel dépasse la mode. Charlotte s’investit dans les initiatives culturelles et littéraires de la maison, un engagement qui fait écho à son propre travail en philosophie et en édition.