Alexandra de Hanovre profite d’une escapade ensoleillée au Mexique

Par Estelle Imbert
Publié le 5 janvier 2026
En ce début d'année, Alexandra de Hanovre, la fille de la Princesse Caroline, se ressource avec ses proches au Mexique © Alex.hanover via Instagram
La fille de la Princesse Caroline a partagé sur Instagram les images de son séjour mexicain, où elle arbore fièrement plusieurs pièces de la marque éthique Muzungu Sisters.

Alexandra de Hanovre, 26 ans, a choisi le Mexique pour débuter l’année. Sur son compte Instagram, où elle partage régulièrement des clichés de son quotidien, la fille cadette de la Princesse Caroline a dévoilé une série de photos de ce voyage effectué en compagnie de Ben-Sylvester Strautmann, son compagnon depuis bientôt dix ans.

alexandra de Hanovre vacances
© Alex.hanover via Instagram

Entre architecture colorée, piscines à l’eau turquoise et paysages spectaculaires, le couple semble avoir pleinement profité de cette parenthèse tropicale. Au programme de ce séjour : balades à cheval, baignades et exploration des environs. 

alexandra de Hanovre
© Alex.hanover via Instagram

La Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre : trois générations qui incarnent Chanel

Un clin d’œil mode à Tatiana Casiraghi

Au-delà des décors paradisiaques, ces photos mettent en lumière les choix vestimentaires de la jeune Princesse. Pour ce séjour ensoleillé, elle a opté pour plusieurs créations Muzungu Sisters, la griffe fondée en 2011 par sa belle-sœur Tatiana Casiraghi, épouse d’Andrea Casiraghi, et Dana Alikhani.

Sur les images, elle porte notamment un ensemble en satin de soie composé d’un pantalon droit et d’une blouse ornée d’un col châle en velours noir, accessoirisé de lunettes de soleil Céline. Plus loin dans son carrousel Instagram, elle apparaît également vêtue d’une robe Indian Kaftan, autre modèle signature de la marque londonienne spécialisée dans la mode éthique et durable.