Il Principe Alberto II alla serata dei Clown d’Oro del Festival del Circo di Monte-Carlo

La serata si è conclusa con la consegna dei prestigiosi Clown d'Oro, d'Argento e di Bronzo © Sarah Steck / Frédéric Nebinger / Manu Vitali / Palazzo principesco

Martedì 20 gennaio, la Famiglia Principesca ha assistito alla consegna dei prestigiosi clown d’oro che hanno premiato i migliori artisti di questa 48ª edizione.

Martedì sera, il tendone dello spazio Fontvieille ha ospitato la serata di gala del 48° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il Principe Alberto II, accompagnato dalla Principessa Stéphanie, da Camille Gottlieb e da Louis e Marie Ducruet, ha presieduto questo evento clou della stagione monegasca.

Questa edizione ha segnato anche il 13° anno del concorso New Generation, dedicato ai giovani talenti circensi. Gli artisti in gara hanno dimostrato la loro virtuosità davanti a un pubblico conquistato e a un’attenta assemblea principesca.

I Clowns d’Oro assegnati ai migliori numeri

La serata si è conclusa con la consegna degli ambiti premi. La giuria ha assegnato i clown d’oro, d’argento e di bronzo alle performance più straordinarie. Questi riconoscimenti internazionali rappresentano il massimo riconoscimento per gli artisti circensi di tutto il mondo.

Il festival prosegue fino al 26 gennaio con spettacoli quotidiani sotto il tendone di Fontvieille.

La Principessa Stéphanie continua a perpetuare l’eredità del Principe Ranieri III, che ha creato questo festival nel 1974. Da diversi decenni, si impegna personalmente per promuovere le arti circensi a Monaco. L’evento monegasco è ormai diventato un punto di riferimento mondiale e attira ogni anno i migliori numeri del pianeta.