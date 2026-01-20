Come visitare il Palazzo del Principe di Monaco nel 2026?

Per nove anni, fino al 2023, gli affreschi della Galleria di Ercole sono stati restaurati e le loro storie svelate. © Archivi Palazzo Principesco

La residenza ufficiale dei Grimaldi accoglierà i visitatori dal 30 marzo al 15 ottobre per scoprire i suoi saloni di rappresentanza ricchi di storia.

Il Palazzo di Monaco ha comunicato il suo calendario turistico per il prossimo anno. I Grandi Appartamenti saranno accessibili al pubblico da lunedì 30 marzo 2026 fino a giovedì 15 ottobre compreso. Questo periodo di apertura, che si estende per quasi sette mesi, consente ai visitatori di pianificare il loro soggiorno nel Principato durante la stagione estiva.

Un patrimonio secolare nel cuore del Principato

Dominante il paese dal XIII secolo, il Palazzo Principesco è uno dei luoghi più emblematici di Monaco. Il suo cortile d’onore, pavimentato con ciottoli liguri, apre la strada a gallerie decorate con affreschi risalenti al XVI secolo. I Grandi Appartamenti, con i loro raffinati arredi e mobili d’epoca, testimoniano otto secoli di evoluzione architettonica e la continuità dinastica dei Grimaldi.

La scorsa estate, i Grandi Appartamenti hanno ospitato la mostra “Grace #1”, prima tappa di una serie dedicata alla Principessa Grace. Attraverso un arazzo floreale e oggetti personali, i visitatori hanno potuto scoprire diversi aspetti dell’ex attrice hollywoodiana, come madre amorevole, ma anche fotografa e cineasta amatoriale. La stagione 2026 potrebbe riservare nuove sorprese agli appassionati di storia principesca.

Informazioni pratiche