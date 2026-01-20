Visiter le Palais Princier en 2026 : les dates d’ouverture des Grands Appartements annoncées

Pendant neuf ans, jusqu'en 2023, les fresques de la Galerie d'Hercule ont été restaurées et leurs histoires dévoilées. © Archives Palais Princier

La résidence officielle des Grimaldi accueillera les visiteurs du 30 mars au 15 octobre pour découvrir ses salons d’apparat chargés d’histoire.

Le Palais de Monaco a communiqué son calendrier touristique pour la prochaine année. Les Grands Appartements seront accessibles au public à compter du lundi 30 mars 2026, et ce jusqu’au jeudi 15 octobre inclus. Cette période d’ouverture, qui s’étend sur près de sept mois, permet aux visiteurs de planifier leur séjour en Principauté durant la belle saison.

Un patrimoine séculaire au cœur de la Principauté

Dominant le Rocher depuis le XIIIe siècle, le Palais Princier constitue l’un des sites les plus emblématiques de Monaco. Sa cour d’honneur, pavée de galets de Ligurie, ouvre la voie vers des galeries ornées de fresques datant du XVIe siècle. Les Grands Appartements, avec leurs décors raffinés et leur mobilier d’époque, témoignent de huit siècles d’évolution architecturale et de la continuité dynastique des Grimaldi.

L’été dernier, les Grands Appartements avaient accueilli l’exposition « Grace #1», premier volet d’une série consacrée à la Princesse Grace. À travers une tapisserie florale et des objets personnels, les visiteurs avaient pu découvrir plusieurs facettes de l’ancienne actrice hollywoodienne, en tant que mère aimante, mais aussi photographe et cinéaste amatrice. La saison 2026 pourrait réserver de nouvelles surprises aux amateurs d’histoire princière.

