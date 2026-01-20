Как посетить Княжеский дворец Монако в 2026 году?

В течение девяти лет, до 2023 года, фрески Галереи Геркулеса были отреставрированы, а их история раскрыта. © Архивы Княжеского дворца

Официальная резиденция Гримальди примет посетителей с 30 марта по 15 октября, чтобы они могли познакомиться с ее парадными залами, наполненными историей.

Дворец Монако сообщил о своем туристическом календаре на следующий год. Большие апартаменты будут открыты для посещения с понедельника, 30 марта 2026 года, по четверг, 15 октября включительно. Этот период открытия, который длится почти семь месяцев, позволяет посетителям планировать свое пребывание в Княжестве в летний сезон.

Вековое наследие в сердце Княжества

Возвышаясь над страной с XIII века, Княжеский дворец является одним из самых знаковых мест Монако. Его парадный двор, вымощенный лигурийским галькой, ведет к галереям, украшенным фресками XVI века. Большие апартаменты с их изысканным декором и старинной мебелью свидетельствуют о восьми веках архитектурной эволюции и династической преемственности Гримальди.

Прошлым летом в Больших апартаментах прошла выставка «Grace #1», первая часть серии, посвященной Княгине Грейс. Благодаря цветочным гобеленам и личным вещам посетители могли открыть для себя различные грани бывшей голливудской актрисы: любящую мать, а также фотографа и любителя кино. Сезон 2026 года может преподнести новые сюрпризы любителям княжеской истории.

Практическая информация