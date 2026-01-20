Как посетить Княжеский дворец Монако в 2026 году?
Официальная резиденция Гримальди примет посетителей с 30 марта по 15 октября, чтобы они могли познакомиться с ее парадными залами, наполненными историей.
Дворец Монако сообщил о своем туристическом календаре на следующий год. Большие апартаменты будут открыты для посещения с понедельника, 30 марта 2026 года, по четверг, 15 октября включительно. Этот период открытия, который длится почти семь месяцев, позволяет посетителям планировать свое пребывание в Княжестве в летний сезон.
Вековое наследие в сердце Княжества
Возвышаясь над страной с XIII века, Княжеский дворец является одним из самых знаковых мест Монако. Его парадный двор, вымощенный лигурийским галькой, ведет к галереям, украшенным фресками XVI века. Большие апартаменты с их изысканным декором и старинной мебелью свидетельствуют о восьми веках архитектурной эволюции и династической преемственности Гримальди.
Прошлым летом в Больших апартаментах прошла выставка «Grace #1», первая часть серии, посвященной Княгине Грейс. Благодаря цветочным гобеленам и личным вещам посетители могли открыть для себя различные грани бывшей голливудской актрисы: любящую мать, а также фотографа и любителя кино. Сезон 2026 года может преподнести новые сюрпризы любителям княжеской истории.
Практическая информация
- Адрес: Place du Palais, Monaco-Ville
- Цены: Взрослые 10 €, дети (6-17 лет) и студенты 5 €
- Как добраться: автобусы линий 1 и 2, остановка Place de la Visitation. Пешком 10 минут от Place d’Armes через Rampe Major. Рекомендуется парковка Parking des Pêcheurs.
- Аудиогид: доступен на 11 языках
- Бронирование: visitepalaisdemonaco.com или visites@palais.mc