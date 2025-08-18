L’exposition sur Grace Kelly se poursuit au Palais Princier de Monaco jusqu’à mi-septembre

Natalia Mlodzikowska et Marie-Eve Mestre ont conçu et scénarisé les espaces de l'exposition en étroite collaboration avec les archives du Palais © Georges Lukomski – Archives du Palais princier de Monaco

Entre velours et chants d’oiseaux, encore un mois pour découvrir l’exposition sur la Princesse Grace au Palais Princier de Monaco.

Loin du tumulte estival monégasque, l’exposition « Grace #1 » continue de distiller sa magie feutrée dans les Grands Appartements du Palais Princier jusqu’au 14 septembre. Velours, lumières tamisées et moquette créent une atmosphère délicatement ponctuée par des fragrances de rose et des chants d’oiseaux. Une mise en scène qui aurait ravi Hitchcock, ce maître de l’ambiance qui sut si bien capter l’essence de son actrice fétiche.

L’intimité révélée

Des portraits inédits côtoient des objets chers à la Princesse : lunettes, gants, chapeaux, bijoux et bien sûr le célèbre sac Kelly d’Hermès. Un espace comporte même une caméra Super 8, utilisée par la Princesse pour filmer ses moments en famille. Ces reliques personnelles racontent mieux qu’aucun biographe la femme libre qui choisit d’échanger Hollywood contre le Rocher. Une tapisserie florale témoigne de sa passion méconnue pour la nature, révélant une Grace jardinière, loin de l’image glacée que certains lui prêtaient.

© Howell Conant – Bob Adelman photos © Georges Lukomski – Archives du Palais princier de Monaco

© Freddy Lindström

En toile de fond de l’exposition, des photos retracent la vie intime et familiale de la Princesse Grâce © Michaël Alesi – Palais Princier de Monaco

Sur 90 m² délicatement orchestrés, Natalia Mlodzikowska et Marie-Eve Mestre nous invitent à découvrir Grace Patricia Kelly sous quatre facettes inédites : la jeune femme au naturel, immortalisée sur les plages de Jamaïque ; la femme du quotidien, élégante et discrète ; la mère aimante et attentive ; et enfin la photographe et cinéaste amatrice.

Cette parenthèse enchantée se poursuit jusqu’au 14 septembre, offrant aux visiteurs une dernière chance de percer les mystères d’une icône qui n’a pas fini de nous surprendre. Un livre dédié à l’exposition « Grace #1 » est disponible à la vente à la boutique Souvenirs Shop Monaco du Palais Princier.

Infos pratiques :

Horaires : 10h-18h (jusqu’au 31 août), 10h-17h (du 1er au 14 septembre)

Lieu et prix : L’achat d’un billet pour la visite du Palais (10 euros) donne accès à l’exposition qui se situe dans les grands appartements.