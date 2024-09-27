Шарлотта Казираги: «Мне не слишком по душе роль «официального представителя», предпочитаю быть свободной»

Она умело сочетает роли матери, представительницы Княжеской семьи и карьеру, прокладывая свой уникальный путь и стремясь к свободе и внутренней гармонии.

Шарлотта Казираги — дочь Принцессы Монако Каролины и внучка Грейс Келли. Она независимая и страстная женщина, которая живет в ногу со временем.

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В интервью для The Telegraph Шарлотта рассказала о своем детстве, карьере и о том, как ей удается сочетать свой княжеский статус с жаждой личной свободы. Журналистка Гермиона Эйр отмечает, что слово «свобода» часто звучит в ее речи: за 45-минутное интервью Казираги произнесла его не менее десяти раз.

Стремление к свободе

Хотя Шарлотта Казираги — восьмая в очереди на престол Монако, она не хочет, чтобы её определяли титул и статус. «Я стараюсь дистанцироваться от этого «королевского» статуса», — признается она. «Мне не слишком по душе роль «официального представителя», даже если приходится выполнять эту функцию ради определенной цели или семейных обстоятельств. Это вызывает давление, и всегда найдётся те, кто осудит вас… Мне больше по душе быть свободной», — говорит Шарлотта. Ее стремление к свободе проявляется во всем: в карьере, семейной жизни и общественной деятельности в Монако.

Чтение произведений женщин-писательниц помогло ей освободиться от стереотипов и ожиданий общества. «Читая много женских авторов, я поняла, что важно не жить в соответствии с чужими суждениями и ожиданиями. Для меня освобождение от некоторых условностей стало ключевым».

Шарлотта Казираги: удивительное сочетание элегантности и мудрости

Материнство и свобода — вызовы современной женщины

Шарлотта Казираги, мама Рафаэля и Бальтазара, открыто говорит о сложностях, с которыми сталкиваются женщины, совмещая работу и материнство. «Рождение детей — это серьезный вызов для женщин. Каждая работающая мать чувствует себя разрывающейся между обязанностями. Мужчины это переживают иначе».

Она отмечает, что распределение семейных обязанностей все еще неравноценно, и женщины постоянно ощущают их груз. «До появления детей сложно представить, как трудно найти время для себя, отстоять свое личное пространство и сохранить творческий потенциал».

Инициативы по защите материнства в Монако

Шарлотта Казираги активно участвует в различных проектах в Монако, связанных с поддержкой здоровья матерей, несмотря на то, что старается дистанцироваться от своей официальной роли. По ее словам, в Монако легко внедрять инициативы благодаря небольшим размерам страны. «Я сотрудничаю с департаментами образования, культуры и здравоохранения. В крупной стране такие проекты заняли бы много времени, а в Монако у нас есть возможность экспериментировать. Это уникальный шанс», — отмечает она.

В Монако у нас есть возможность экспериментировать. Это уникальный шанс.

Особое внимание Казираги уделяет теме «тела беременной женщины» и организует семинары в Госпитале Княгини Грейс. Для нее это не только форма поддержки, но и «способ исследовать состояние человека в периоды уязвимости и сомнений».

Детство вдали от привилегий

Несмотря на свое знатное происхождение, Шарлотта росла вдали от Княжеского дворца и внимания Монако. После трагической гибели ее отца Стефано Казираги Принцесса Каролина переехала с детьми в Сен-Реми-де-Прованс, чтобы оградить их от чрезмерного внимания СМИ.

«Мы учились в обычных государственных школах, где были дети из самых разных слоев общества. Моё образование было далеко не привилегированным», — вспоминает Шарлотта. Этот опыт сформировал ее характер и помог рано понять социальное напряжение, связанное со статусом ее семьи. «Когда сталкиваешься с социальной и экономической разницей, неизбежно возникают напряжение, сравнения и соперничество», — добавляет она. «Всегда было нелегко нести на себе это наследие». Однако именно эти контрасты укрепили в Шарлотте желание доказать свою значимость и научиться полагаться на собственные способности. Она отмечает: «Неудобство делает тебя творческим, побуждая искать более глубокий смысл».

Постоянное стремление к свободе

Карьера Шарлотты Казираги полна моментов переосмысления: будь то погружение в литературу, участие в литературных салонах Chanel или расставание с Димитрием Рассамом. «Я все еще продолжаю свой путь к освобождению», — признается она. «Мы часто оказываемся в плену устоявшихся представлений о том, какой должна быть семья, а я хочу жить вне этих рамок, особенно когда твои поступки и выбор постоянно подвергаются оценке».

В интервью Шарлотта подчеркивает важность сложных и разнообразных дискуссий, которые она инициирует в Монако, особенно в рамках «Философских встреч». По ее словам, она порой приглашает людей с противоположными взглядами, чтобы расширить спектр мнений: «Свобода самовыражения, гендерные вопросы, феминизм — все эти темы мы обсуждаем смело и открыто».

Шарлотта Казираги выбрана Личностью 2023 года журналом Vanity Fair