Шарлотта Казираги выбрана Личностью 2023 года журналом Vanity Fair

Испанское издание журнала решило наградить Шарлотту Казираги за ее вклад в искусство и ангажированность в дело женской эмансипации.

2 ноября этого года, в Севильском Алькасаре, Шарлотта Казираги будет удостоена этого престижного титула. Как объяснил журнал Vanity Fair, дочь принцессы Каролины получит приз «Личность 2023 года» от испанского издания журнала.

«Эта награда – дань признания ее исключительного вклада в искусство и ангажированность в дело женской эмансипации посредством литературы, философии, кинематографа и филантропии», пишет Vanity Fair.

Этот приз отражает «всемирное влияние Шарлотты Казираги, которая как официальное лицо и представитель дома Chanel, играет ключевую роль в распространении культуры, благодаря многочисленным инициативам, таким как «Литературные встречи на улице Камбон». (…) Ее усилия в популяризации литературы охватывают подкасты, литературные дискуссии и рекомендации для чтения. Она также руководит «Философскими встречами Монако», в короткие сроки ставшими важным форумом, на котором проходят многодисциплинарные дебаты, способные привлечь знаменитых личностей. (…) Благодаря этим инициативам, Шарлотта Казираги стала международным культурным ориентиром, и это признание вписывается в совместную миссию развития культуры, которую ведут Vanity Fair и Chanel.»

Шарлотта Казираги: «Философия охватывает вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый божий день»

10 октября в эфире Monaco Info Шарлотта Казираги высказалась об этой награде: «я не совсем связываю эту награду с собой. Я счастлива получить этот приз, но для меня это также повод напомнить о стремлении к культуре, литературе и философии. Признание их важности имеет для меня большое значение. Это – знак признания всем, кто трудится в этих областях. Зачастую философия и литература исчезают из медийного поля. Пусть этот приз поможет им вернуть свое место в нашей жизни. Это очень важно, и я счастлива удостоиться такой чести.»