Charlotte Casiraghi, élue Personnalité de l’année 2023 par Vanity Fair

L’édition espagnole du magazine a décidé de récompenser Charlotte Casiraghi pour sa contribution aux arts et son engagement en faveur de l’émancipation des femmes.

C’est une belle distinction que Charlotte Casiraghi recevra le 2 novembre prochain, au Real Alcázar de Séville. Comme l’explique le magazine Vanity Fair, la fille de la Princesse Caroline se verra décerner le prix de la Personnalité de l’année 2023 par l’édition espagnole du magazine.

« Cette distinction vient reconnaître sa contribution exceptionnelle aux arts et son engagement en faveur de l’émancipation des femmes à travers la littérature, la philosophie, le cinéma et la philanthropie », écrit Vanity Fair.

Ce prix mettra en lumière « l’influence mondiale de Charlotte Casiraghi qui, en tant qu’ambassadrice et porte-parole de la maison Chanel, joue un rôle clé dans la diffusion de la culture grâce à des initiatives telles que « Les Rendez-vous littéraires rue Cambon ». (…) Ses efforts pour rendre la littérature plus accessible s’étendent aux podcasts, aux discussions littéraires et aux recommandations de lectures. Elle préside également les « Rencontres philosophiques de Monaco », qui sont devenues en peu de temps un forum important où se tiennent des débats pluridisciplinaires, capables d’attirer des personnalités éminentes dans le domaine. (…) Grâce à ces initiatives, Charlotte Casiraghi est devenue une figure de référence culturelle à travers le monde, et cette reconnaissance s’inscrit dans la mission commune de Vanity Fair et de Chanel de promouvoir la culture. »

Charlotte Casiraghi : « La philosophie touche à des questions que l’on rencontre absolument tous les jours »

Invitée chez Monaco Info le 10 octobre dernier, Charlotte Casiraghi s’est exprimée sur cette récompense : « quelque part, je [la] détache un peu de ma personne. Je suis très heureuse de recevoir ce prix, mais c’est aussi l’occasion de rappeler l’engagement pour la culture, la littérature et la philosophie, en ce qui me concerne. Que ce soit reconnu comme quelque chose qui compte, je trouve que c’est très important. Ça rejaillit sur tous ceux qui donnent beaucoup dans ces champs-là. Parfois, la philosophie et la littérature, ce n’est pas ce qui ressort le plus dans l’espace médiatique. Que ce soit l’occasion de les mettre en lumière, c’est très important et j’en suis très honorée. »