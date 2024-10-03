Шарлотта Казираги произвела фурор на Парижской неделе моды-2024

1 октября Шарлотта Казираги произвела настоящий фурор на модном показе Chanel. Однако этот эффектный выход оказался не единственным ярким моментом её участия в Парижской неделе моды.

Став в 2021 году амбассадором Chanel, Шарлотта уверенно демонстрирует свою приверженность культовому модному дому и регулярно представляет его на различных мероприятиях. Подтверждение этому – её впечатляющее появление на показе коллекции весна-лето 2025 года, который прошел под стеклянным куполом Гран-Пале и стал кульминацией Недели моды в Париже.

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Шарлотта заняла место в первом ряду, где её соседками были певица Анжель, Инес де ла Фрессанж и Наоми Кэмпбелл. Её образ отличался элегантностью и непринужденностью, отражая характерный стиль бренда с узнаваемым логотипом в виде двойной буквы «C». Для наблюдения за дефиле, где модели дефилировали вокруг большой белой клетки, дочьПпринцессы Каролины выбрала комплект из шорт и рубашки в бело-голубую полоску. Наряд завершали туфли на ремешках – все от Chanel.

Два ярких выхода в один день

Позже в тот же день Шарлотта Казираги была приглашена на открытие танцевального сезона в Оперу Гарнье. Для этого особенного вечера она выбрала безупречный образ, который сразу привлек внимание публики.

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Мама Рафаэля Эльмалеха и Бальтазара Рассама появилась на фоне звёздных танцоров в длинном блестящем платье, которое эффектно контрастировало с широкой белой полосой по подолу – наряд также был из коллекции Chanel. Но главным украшением её образа стали великолепные висячие серьги, инкрустированные 166 бриллиантами круглой огранки общим весом 4,41 карата. Эта модель, названная Evanescent, стоит 93 000 евро и продается в бутиках французского модного дома. Очаровательный бутон розы, с которого словно ниспадает дождь бриллиантов!