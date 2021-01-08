











В рамках кампании «весна-лето 2021» модного дома Chanel дочь принцессы Каролины Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi) демонстрирует четыре элегантных наряда… и потрясающие виды Княжества!

Новые снимки были опубликованы в Instagram и вызывали шквал позитивных комментариев — «красиво», «элегантно», «потрясающе».

Все четыре снимка уникальны. В первой кампании Шарлотта Казираги демонстрирует бело-розовый ансамбль, лежа на английском шезлонге. Второй кадр представляет атмосферу рок-н-ролла: Шарлотта Казираги демонстрирует красный свитер на фоне ночного Монако. На третьем снимке Шарлотта Казираги лежит у бассейна в элегантном топе и с большими солнцезащитными очками, которые напоминают образ ее бабушки, Княгини Грейс Келли, в фильме «Поймать вора». На четвертом фото Шарлотта Казираги позирует в культовом черно-белом костюме с твидовой юбкой от Chanel.

Привязанность Шарлотты Казираги к бренду Шанель исходит от ее матери, принцессы Каролины, которая была близким другом Карла Лагерфельда.

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Шарлотта Казираги регулярно выходит в свет в нарядах от Chanel. Кампанию «весна-лето 2021» разработала подруга Шарлотты Казираги Виржини Виард (Virginie Viard).