Charlotte Casiraghi : « La philosophie est la chose la plus concrète du monde »

Charlotte Casiraghi, Présidente et Fondatrice des Rencontres Philosophiques de Monaco, a témoigné auprès de Monaco Info à l’approche de la Semaine PhiloMonaco.

Charlotte Casiraghi fait part de l’importance du prochain évènement philosophique de la Principauté, la Semaine PhiloMonaco, qui se déroulera du 11 au 16 juin. L’un des faits marquants de cet évènement, c’est le dévoilement de la revue des jeunes philosophes arborant un réel aspect et une réelle volonté d’introduire les enfants au monde philosophique.

« Le monde connaît des bouleversements importants et du fait de l’accès à l’information, les jeunes sont particulièrement plus touchés qu’avant. Pouvoir leur donner le goût du questionnement et développer leur esprit critique est une manière de les rendre un peu plus libres par rapport à ce flux d’informations anxiogènes. »

Autre sujet important qui a été traité, c’est l’arrivée de nos téléphones dans nos vies et du « besoin » que l’on nécessite au quotidien :

« J’ai toujours du mal à me dire que c’était mieux avant parce que de tout temps je pense que la communication entre les Hommes a été compliquée. L’une des missions de la philosophie c’est d’à la fois se questionner, de douter et d’interroger le monde. La communication se doit d’être accessible, de pouvoir justement assurer cette transmission pour qu’on puisse mieux communiquer et mieux clarifier nos idées. »

Et enfin, la présidente a conclu son interview par des mots pour convaincre toute personne de venir participer à la Semaine PhiloMonaco :

« La philosophie appartient à tout le monde, elle n’est pas réservée à une élite, le but c’est qu’elle s’infuse et diffuse dans la société. Tout le monde peut prendre part à sa réflexion car ce sont des sujets qui nous concernent tous et parce que la philosophie est la chose la plus concrète du monde. »

Les Rencontres Philosophiques de Monaco vous donnent rendez-vous pour la Semaine PhiloMonaco en juin