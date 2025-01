La Princesse Caroline : Une vie dédiée au rayonnement culturel de Monaco

La Princesse de Hanovre est devenue, au fil des ans, l’ambassadrice naturelle des arts et de la culture en Principauté.

De la création des Ballets de Monte-Carlo à la présidence d’institutions emblématiques telles que la Fondation Prince-Pierre ou l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Princesse Caroline multiplie les initiatives pour promouvoir l’art, la musique et la littérature. Présente lors des galas, concerts ou inaugurations, elle s’implique activement pour valoriser les artistes et les événements qui enrichissent la vie culturelle de Monaco.

Ses actions en faveur de la culture

En 1985, sous l’impulsion de la Princesse Caroline, les Ballets de Monte-Carlo voient le jour, concrétisant un rêve cher à la Princesse Grace et renouant avec l’héritage des Ballets Russes qui ont marqué la Principauté au début du XXe siècle.

Grâce à cette initiative, Monaco est devenu un haut lieu de création chorégraphique. « Lorsque nous avons lancé Les Ballets de Monte-Carlo avec Jean-Christophe Maillot, notre fil conducteur était de donner du plaisir sans chercher à plaire », avait confié la Princesse Caroline à Madame Figaro en 2020. Aujourd’hui, la compagnie est connue sur la scène internationale.

Sa passion pour la danse ne s’est pas arrêtée là. En mars 2023, la Princesse Caroline a inauguré le « Studio Caroline », une nouvelle salle de danse au sein de l’Académie Princesse Grace. Ancienne élève de Marika Besobrasova, la Princesse Caroline a pratiqué intensément cette discipline durant son enfance et son adolescence. Si elle n’a pas réalisé son rêve de devenir étoile, elle a transformé cette passion en un engagement durable. À la tête de l’Académie, elle perpétue la vision de ses parents, offrant aux jeunes talents un cadre propice à l’excellence et à l’épanouissement artistique. « Ma chance ici, à Monaco, c’est de pouvoir aplanir, adoucir et faciliter la création d’autrui. Et de défendre la liberté des artistes. C’est essentiel, cela a toujours été mon axe principal, et la bataille n’est jamais gagnée », explique-t-elle.

En 1988, la Princesse Caroline a été nommée présidente du Conseil d’administration de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Créée en 1966 par le Prince Rainier III, la Fondation Prince Pierre de Monaco se consacre à la valorisation des arts et de la culture.

Sous sa présidence, la Fondation Prince Pierre de Monaco continue d’inspirer et de soutenir de nouveaux talents. Cet organisme remet chaque année des prix littéraires, musicaux et artistiques.

Lors de la cérémonie de 2019, la Princesse Caroline avait tenu à honorer la mémoire de son grand-père, le prince Pierre de Monaco, grand protecteur des lettres et des arts, dont la Fondation fut créée après sa disparition par son fils, le Prince Rainier III : « C’est toujours une immense joie et une fierté. Je pense à cet héritage magnifique et assez impressionnant de mon grand-père, dont j’ai la chance d’avoir de très beaux souvenirs et qui m’a souvent aidée et influencée. Je pense qu’il serait heureux de la lauréate de ce soir », avait-elle déclaré sur scène, selon Point de Vue.

En 2024, la Princesse Caroline a décerné le Prix Littéraire à l’écrivain Mathieu Belezi.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline assortis pour remettre les prix de la Fondation Prince Pierre

La Princesse Caroline et Mélanie-Antoinette de Massy, le 12 juin 2024 © Charlie Gallo / Mairie de Monaco

Le 12 juin 2024, la Princesse Caroline a assisté au Gala de l’Académie Rainier III à l’Auditorium Rainier III. Accompagnée de personnalités telles que Mélanie-Antoinette de Massy et Françoise Gamerdinger, elle a soutenu cet événement dédié à la musique. Les meilleurs élèves de l’Académie, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Thibaut Ponsin, ont présenté un programme varié, mettant en lumière la qualité de l’enseignement artistique en Principauté.

Des événements, sous sa présidence, devenus incontournables

Impossible de parler de la culture monégasque sans évoquer le Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un événement majeur qui illumine la Principauté chaque année de mars à avril.

Ce festival d’envergure, initié dans les années 70 par la Princesse Grace, est présidé par la Princesse Caroline depuis 1984. Véritable vitrine de la musique classique et contemporaine, ce festival offre chaque année une programmation riche et variée, rendant hommage à des chefs-d’œuvre et aux créations contemporaines.

La Princesse Caroline a souhaité que cet événement soit ouvert à tous, afin que chacun puisse découvrir la beauté de ces œuvres, qu’elles soient du passé ou d’aujourd’hui. Cette année, le festival rendra hommage au compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez.

Au Bal de la Rose « Cuba » en 2016, le Prince Albert II, la Princesse Caroline et Karl Lagerfeld ©Pierre Villard

Enfin, l’emblématique Bal de la Rose est présidé chaque année également par la Princesse Caroline. En 1954, la Société des Bains de Mer organise le premier Bal de la Rose au Sporting d’Hiver, sous la direction artistique d’Henry Astric, afin de marquer le début de la saison des festivités à Monaco. Très vite, cet événement caritatif prend une ampleur internationale, grâce à l’impulsion de la Princesse Grace.

Depuis 1983, la Princesse Caroline perpétue cette tradition en insufflant une touche moderne et raffinée, avec l’aide de grandes personnalités du monde de la mode telles que Karl Lagerfeld autrefois ou Christian Louboutin, plus récemment.

Chaque année, l’événement attire des célébrités du monde entier et se distingue par un thème original.

De hautes distinctions

En 2005, la Princesse Caroline reçoit un bel hommage pour sa contribution à la scène culturelle monégasque.

En effet, la sœur aînée du Souverain s’est vu élevée au rang de Commandeur du Mérite Culturel pour son implication active au sein de la Fondation Prince-Pierre, des Ballets de Monte-Carlo, de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de l’Opéra, et du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo.

De plus, en 2015, la ministre française de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, a remis à la Princesse Caroline de Monaco les insignes de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Un hommage à son engagement constant dans de nombreuses actions caritatives, humanitaires et culturelles.

La Princesse Caroline et Fleur Pellerin, le 21 janvier 2015© Eric Mathon / Palais Princier

En novembre 2024, la Princesse Caroline a assisté au lancement de culture.mc, un site internet dédié à la vie culturelle monégasque. Ce portail, accessible en français et en anglais, est le fruit d’une collaboration entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation Interministérielle de la Transition Numérique. Il permet de consulter l’agenda des concerts, des expositions et tout autre événement culturel de la Principauté.

Le 7 novembre 2024, la Princesse Caroline assiste au lancement du site Internet culture.mc ©Stéphane Danna / Direction de la Communication

La traditionnelle remise de l’Ordre du Mérite culturel

Chaque 19 novembre, veille de la Fête Nationale, la Princesse Caroline préside la remise de l’Ordre du Mérite culturel. Il s’agit de la troisième plus haute récompense en Principauté. L’Ordre a été créé par ordonnance souveraine signée le 31 décembre 1952 par le Prince Rainier III. Cette distinction a pour but de « distinguer et récompenser les personnes qui auront participé par leurs œuvres ou leurs enseignements au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco ou qui, même à l’étranger, auront contribué, dans ces domaines, au rayonnement intellectuel de la Principauté. »

En 2024, sa fille Charlotte Casiraghi a été élevée au rang de Chevalier pour son travail avec les Rencontres philosophiques de Monaco. Ces rencontres permettent d’enrichir la vie intellectuelle de la Principauté. Tout comme sa mère, Charlotte Casiraghi s’investit pleinement pour faire de Monaco une place forte de la culture.

La Princesse Caroline remet l’Ordre du Mérite culturel, le 18 novembre 2024 ©Michael Alesi / Palais princier

À travers les générations, la Famille Princière a toujours entretenu un lien profond avec les arts et la culture. La Princesse Caroline, décrite comme « élégante entre toutes, royale et romanesque, altruiste et bohème » par Point de Vue, s’est naturellement imposée comme une figure majeure dans ce domaine. Grâce à son implication, la Principauté est désormais aussi renommée pour ses événements culturels que pour ses prestigieux tournois sportifs.

