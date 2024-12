Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2025 rendra hommage au compositeur Pierre Boulez

C’est une tradition bien ancrée à Monaco, le Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, sous la présidence de la Princesse Caroline, aura lieu du 2 mars au 27 avril 2025 pour célébrer la musique classique.

Ce vendredi 13 décembre, le théâtre Princesse Grace a accueilli la présentation officielle de la programmation 2025, par Bruno Mantovani, directeur artistique du festival depuis trois ans. En présence de la Princesse Caroline, la conférence a dévoilé un programme riche et original, plaçant au cœur de cette édition, le centenaire du compositeur français Pierre Boulez.

Publicité

La conférence s’est ouverte sur une note poétique, avec une intervention du comédien Alain Carré, qui a interprété avec émotion L’Azur, un poème de Stéphane Mallarmé. Une manière subtile d’introduire le thème de l’édition : l’exploration des ponts entre musique, littérature et arts plastiques. Cette année, le choix de l’affiche s’est porté sur une peinture emblématique de Francis Bacon intitulée Study for Portrait (1971).

Un hommage exceptionnel à Pierre Boulez

« Cette édition est à la fois un anniversaire et un portrait de l’une des figures majeures de la musique des XXᵉ et XXIᵉ siècles », explique Bruno Mantovani. Compositeur, chef d’orchestre, pédagogue et penseur de la musique, Pierre Boulez a révolutionné le paysage musical du XXe siècle. Bruno Mantovani a souhaité aller au-delà d’une simple rétrospective : « J’ai eu la chance de connaître ce monument de l’histoire de la musique, de partager la scène avec lui mais aussi d’échanger sur les sujets les plus superficiels comme les plus personnels, autour d’une table ou dans le hall d’un aéroport, à Milan ou à Chicago. Il devint un ami fidèle », explique-t-il.

Bruno Mantovani © Alice Blangero

Le programme s’étale du 2 mars au 27 avril, avec un prélude symphonique le 2 mars et un postlude chorégraphique du 23 au 27 avril. L’un des moments phares sera le 26 mars, date anniversaire de Pierre Boulez, où l’Orchestre de Chambre Européen, dirigé par Bruno Mantovani, interprétera plusieurs de ses œuvres emblématiques.

Cependant, le festival explore également les compositeurs que Pierre Boulez a admirés ou dirigés : Wagner, Bruckner, Bartók, Stravinsky, Ravel et Debussy, ainsi que la musique de ses mentors (Schönberg, Berg, Webern) et de ses contemporains (Berio, Stockhausen, Messiaen).

Quatuor Akilon ©Left Photo Studio

Les têtes d’affiche de cette édition sont nombreuses et prestigieuses. Le public pourra retrouver l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui jouera à domicile le 13 mars et le 5 avril, le BBC Symphony Orchestra, dont Pierre Boulez fut le directeur principal de 1971 à 1975, se produira le 22 mars. L’ensemble Court-Circuit jouera le 3 avril. Le Quatuor Akilone proposera un diptyque, les 15 et 16 mars, explorant la Première et la Seconde École de Vienne avec des œuvres de Beethoven et des pièces emblématiques de Schönberg et Webern.

François Frédéric Guy @Irmeli Jung

Le pianiste François-Frédéric Guy, fidèle du festival, sera à l’honneur le week-end du 22 mars, interprétant notamment le Concerto n°2 de Béla Bartók sous la direction de Pascal Rophé.

Hervé Selin © Jean-Baptiste Millot

Hervé Sellin, compositeur et pianiste, proposera une relecture jazz des œuvres de Claude Debussy et Maurice Ravel le vendredi 28 mars et sera présent le lendemain avec son tentet, Marciac New York Express, un répertoire entièrement original en partie dédié à l’histoire de Marciac.

3 projections de films au Cinéma des Beaux-Arts

Fidèle à sa philosophie, le Printemps des Arts ne se limite pas aux concerts. Le festival propose trois projections de films au Cinéma des Beaux-Arts, notamment Boulez, XXe siècle (le 16 mars à 11heures), Une leçon de Pierre Boulez (le 30 mars à 11heures), ainsi que l’opéra De la maison des morts de Leoš Janáček, dirigé par Boulez en 2007 (le 6 avril à 11 heures).

Dans une ambiance d’échange et de partage, le public pourra également participer à des tables rondes, des rencontres, des « before » et des « after » pour connaître davantage la personnalité du compositeur et son apport à la musique contemporaine : « Before et after nous aideront à mieux appréhender la personnalité puissante et attachante d’un homme qui a profondément marqué l’histoire de son art, l’histoire de tous les arts », souligne Bruno Mantovani.

« Outre les arts plastiques, Pierre Boulez faisait preuve d’une immense sensibilité pour les grands textes poétiques », a rappelé Bruno Mantovani. Ainsi, pour conclure la conférence du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2025, Alain Carré a interprété Un monde écartelé de Henri Michaux, un poème chargé d’intensité qui donne un parfait avant-goût du festival. Au total, 25 concerts, plus de 400 artistes et plus de 80 œuvres jouées animeront la Principauté au printemps prochain.

Informations Pratiques :

Retrouvez le programme du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo sur : https://www.printempsdesarts.mc/programmation

Dates : du 12 mars au 6 avril 2025

Lieu : Opéra de Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, One Monte-Carlo

Prix : de 20 à 40 euros par concert, packs et abonnements disponibles

Billetterie de l’Atrium du Casino de Monte-Carlo, du mardi au samedi de 10h à 17h30

Tel : +377 98 06 28 28