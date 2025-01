La Principessa Carolina: una vita dedicata all’influenza culturale di Monaco

Nel corso degli anni, la Principessa di Hannover è diventata, in modo del tutto naturale, ambasciatrice delle arti e della cultura nel Principato.

Dalla creazione dei Ballets de Monte-Carlo alla presidenza di istituzioni emblematiche come la Fondazione Prince-Pierre e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, la Principessa Carolina è stata protagonista di numerose iniziative per promuovere l’arte, la musica e la letteratura. Presente a serate di gala, concerti e inaugurazioni, partecipa attivamente alla promozione degli artisti e degli eventi che arricchiscono la vita culturale di Monaco.

Pubblicità

Le sue iniziative per promuovere la cultura

Nel 1985, per esempio, è la Principessa Carolina a volere la nascita dei Ballets de Monte-Carlo, realizzando un sogno tanto caro alla Principessa Grace e riportando in auge l’eredità dei Balletti Russi che segnarono il Principato all’inizio del XX secolo.

Grazie a questa iniziativa, Monaco è diventata un importante centro di produzione coreografica. “Quando abbiamo lanciato Les Ballets de Monte-Carlo con Jean-Christophe Maillot, il nostro obiettivo era quello di regalare emozioni senza cercare di compiacere”, ha dichiarato la Principessa Carolina a Madame Figaro nel 2020. Oggi la compagnia è famosa in tutto il mondo.

Ma la sua passione per la danza non si è fermata qui. Nel marzo 2023, la Principessa Carolina ha aperto lo “Studio Caroline”, una nuova scuola di danza presso l’Académie Princesse Grace. Ex allieva di Marika Besobrasova, la Principessa Carolina si è allenata duramente nelle sale da ballo durante l’infanzia e l’adolescenza. Pur non avendo realizzato il sogno di diventare un’étoile, ha trasformato la sua passione in un impegno che è durato nel tempo. Alla guida dell’Accademia, porta avanti la visione dei suoi genitori, offrendo ai giovani talenti un ambiente che favorisce l’eccellenza e la realizzazione artistica. “La mia fortuna qui a Monaco è quella di poter smussare, ammorbidire e facilitare la creatività degli altri. E di difendere la libertà degli artisti. È essenziale, è sempre stato il mio obiettivo principale, e la battaglia non è mai vinta”, spiega la Principessa.

Nel 1988, la Principessa Carolina è stata nominata Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Principe Pierre di Monaco. Creata nel 1966 dal Principe Ranieri III, la Fondazione Principe Pierre di Monaco è impegnata nella promozione delle arti e della cultura.

Sotto la sua presidenza, la Fondazione continua a ispirare e sostenere nuovi talenti e ogni anno assegna premi letterari, musicali e artistici.

In occasione della cerimonia del 2019, la Principessa Carolina ha voluto onorare la memoria di suo nonno, il Principe Pierre di Monaco, grande mecenate della letteratura e delle arti, la cui Fondazione è stata creata dopo la sua morte dal figlio, il Principe Ranieri III: “È sempre una grande gioia e un motivo di orgoglio. Penso alla magnifica e alquanto imponente eredità di mio nonno, di cui ho la fortuna di avere un ricordo molto bello e che spesso mi ha aiutata e influenzata. Penso che sarebbe stato contento della vincitrice di stasera”, ha dichiarato sul palco, secondo quanto riportato da Point de Vue.

Nel 2024, la Principessa Carolina ha assegnato il Prix Littéraire (Premio Letteratura) allo scrittore Mathieu Belezi.

Morta Fernanda Casiraghi, la Principessa Carolina in lutto

La Principessa Carolina e Mélanie-Antoinette de Massy, 12 giugno 2024 © Charlie Gallo / Comune di Monaco

Il 12 giugno 2024, la Principessa Carolina ha partecipato al Gala dell’Accademia Ranieri III presso l’Auditorium Rainier III. Accompagnata da personaggi di spicco come Mélanie-Antoinette de Massy e Françoise Gamerdinger, ha dato il suo contributo a questo evento dedicato alla musica. Gli studenti migliori dell’Accademia, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Thibaut Ponsin, hanno presentato un programma variegato che ha messo in risalto la qualità della formazione artistica nel Principato.

Sotto la sua presidenza, gli eventi sono diventati un appuntamento irrinunciabile

È impossibile parlare di cultura monegasca senza menzionare il Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un grande evento che accende il Principato ogni anno da marzo ad aprile.

Inaugurato negli anni Settanta dalla Principessa Grace, questo importante festival è presieduto dal 1984 dalla Principessa Carolina. Vetrina della musica classica e contemporanea, il festival offre ogni anno un programma ricco e variegato, rendendo omaggio a capolavori e opere contemporanee.

La Principessa Carolina ha voluto che questo evento fosse aperto al grande pubblico, in modo che tutti potessero scoprire la bellezza di queste opere, sia del passato che dei giorni nostri. Quest’anno il festival renderà omaggio al compositore e direttore d’orchestra Pierre Boulez.

Il Principe Alberto II, la Principessa Carolina e Karl Lagerfeld al Ballo della Rosa “Cuba” nel 2016 ©Pierre Villard

Infine, la Principessa Carolina presiede ogni anno l’emblematico Ballo della Rosa. Nel 1954, la Société des Bains de Mer organizzò il primo Ballo della Rosa allo Sporting d’Hiver, sotto la direzione artistica di Henry Astric, per segnare l’inizio della stagione natalizia a Monaco. Grazie alla spinta della Principessa Grace, questo evento di beneficenza assunse ben presto una portata internazionale.

Dal 1983, la Principessa Carolina ha portato avanti questa tradizione aggiungendo un tocco moderno e raffinato, con l’aiuto di figure di spicco del mondo della moda come Karl Lagerfeld, in passato, e Christian Louboutin, più di recente.

Ogni anno, l’evento attira celebrità di tutto il mondo e ha un tema unico e originale.

Riconoscimenti importanti

Nel 2005, la Principessa Carolina ha ricevuto uno splendido omaggio per il suo contributo alla scena culturale monegasca.

La sorella maggiore del Sovrano è stata insignita del grado di Commandeur du Mérite Culturel (Comandante al merito culturale) per il suo costante impegno nella Fondazione Prince-Pierre, nei Ballets de Monte-Carlo, nell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, nell’Opera e nel Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo.

Inoltre, nel 2015, il Ministro francese della Cultura e della Comunicazione, Fleur Pellerin, ha conferito alla Principessa Carolina di Monaco le onorificenze di Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres (Comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere). Un omaggio al suo costante impegno in numerose iniziative benefiche, umanitarie e culturali.

La Principessa Carolina e Fleur Pellerin, il 21 gennaio 2015© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Nel novembre 2024, la Principessa ha partecipato al lancio di culture.mc, un sito web dedicato alla vita culturale monegasca. Il portale, disponibile in francese e inglese, è il risultato della collaborazione tra il Dipartimento degli Affari Culturali e la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale. È utile per consultare il calendario di concerti, mostre e altri eventi culturali nel Principato.

Il 7 novembre 2024, la Principessa Carolina assiste al lancio del sito web culture.mc ©Stéphane Danna / Direzione della Comunicazione

La tradizionale consegna dell’Ordine al Merito Culturale

Ogni 19 novembre, alla vigilia della Festa Nazionale, la Principessa Carolina presiede alla consegna dell’Ordine al Merito Culturale, la terza onorificenza più prestigiosa del Principato. L’Ordine è stato creato per Ordinanza Sovrana firmata il 31 dicembre 1952 dal Principe Ranieri III. Il suo scopo è quello di “distinguere e ricompensare coloro che, con il loro operato o i loro insegnamenti, hanno contribuito allo sviluppo delle arti, delle lettere e delle scienze a Monaco o che, anche all’estero, hanno contribuito in questi campi all’influenza intellettuale del Principato”.

Nel 2024, la figlia Charlotte Casiraghi è stata nominata Cavaliere per il suo lavoro con i Rencontres philosophiques de Monaco (Incontri filosofici di Monaco), che contribuiscono ad arricchire la vita intellettuale del Principato. Come sua madre, Charlotte Casiraghi si impegna attivamente per rendere Monaco un centro nevralgico della cultura.

La Principessa Carolina conferisce l’Ordine al Merito Culturale il 18 novembre 2024 ©Michael Alesi / Palazzo del Principe

Nel corso delle generazioni, la Famiglia Principesca ha sempre avuto un profondo legame con le arti e la cultura. La Principessa Carolina, descritta da Point de Vue come “la più elegante di tutte, regale e romantica, altruista e bohémien”, si è affermata con la massima naturalezza come figura di spicco in questo campo. Grazie al suo impegno, il Principato è oggi rinomato per i suoi eventi culturali quanto per i suoi prestigiosi tornei sportivi.

Il Principe Alberto II e la Principessa Carolina partecipano al concerto privato per il 40° anniversario della Biblioteca Irlandese Principessa Grace