Decesso di Fernanda Casiraghi, la Principessa Carolina in lutto

Fernanda Biffi Casiraghi, suocera della Principessa Carolina, è deceduta all’età di 99 anni.

Fernanda Biffi Casiraghi è deceduta lo scorso fine settimana all’età di 99 anni. La suocera della Principessa Carolina si è spenta nella villa di famiglia a Fino Mornasco, in Lombardia.

La triste notizia è stata annunciata dal figlio Marco Casiraghi al Corriere della Sera. « Mamma Fernanda ha lasciato questa vita, una vita attraversata con intensità e incredibile energia. Mamma ha avuto grandi gioie e grandi dolori, ma era una donna cresciuta in tempo di guerra capace di affrontare la vita con le sue spine con coraggio”. Fernanda Biffi Casiraghi era la madre di Stefano Casiraghi, tragicamente scomparso nel 1990 in un incidente in barca all’età di 30 anni. Lascia altri tre figli Marco, Daniele e Rosalba.

Ha giocato un ruolo importante nel tessuto economico monegasco. Fondatrice e prima presidente dell’Associazione degli imprenditori italiani a Monaco, è stata ambasciatrice delle relazioni tra l’Italia e il Principato.

La famiglia Princière partecipa al funerale

Nonostante la morte del figlio Stefano, è rimasta molto legata alla Principessa Carolina. Fernanda Biffi Casiraghi e la Principessa di Hannover hanno mantenuto a lungo un legame molto stretto e sono apparse insieme in numerose occasioni a diversi eventi di famiglia.

I funerali si sono svolti lunedì 9 dicembre a Fino Mornasco, in Lombardia, nella massima riservatezza. Era presente la Principessa Carolina, accompagnata dai tre figli Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi. Un Pierre Casiraghi commosso ha potuto contare sul sostegno della moglie Beatrice Borromeo.

Fernanda Biffi Casiraghi riposa nella tomba di famiglia, insieme al marito Giancarlo Casiraghi e al figlio Stefano.