Ушла из жизни Фернанда Казираги — Принцесса Каролина в трауре

В июле этого года Фернанде Биффи Казираги исполнилось бы 100 лет © Маттео Россетти

Фернанда Биффи Казираги, свекровь Принцессы Каролины, скончалась в минувшие выходные в возрасте 99 лет.

Она ушла из жизни в минувшие выходные на своей семейной вилле в Фино-Морнаско, Италия.

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Печальную новость об этом сообщил ее сын Марко Казираги в интервью газете Corriere della Sera. Он сказал: «Моя мама ушла, оставив после себя жизнь, полную энергии и ярких впечатлений. У нее были и большие радости, и тяжелые утраты, но она выросла в трудное военное время и смогла встретить жизнь с мужеством, несмотря на все ее трудности». Фернанда была матерью Стефано Казираги, который трагически погиб в 1990 году в возрасте 30 лет в результате несчастного случая на моторной лодке. Она также оставила после себя еще троих детей — Марко, Даниэле и Розальбу.

Фернанда Казираги внесла значительный вклад в экономическую жизнь Монако. Она основала Ассоциацию итальянских предпринимателей в Княжестве и стала её первым президентом. Благодаря своей энергии и преданности делу Фернанда стала не только заметной фигурой в бизнес-кругах, но и важным связующим звеном между Италией и Монако.

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Княжеская семья простилась с Фернандой Казираги

Несмотря на трагическую утрату сына, Фернанда сохранила теплые отношения с Принцессой Каролиной. Их близкая связь длилась долгие годы, и они часто появлялись вместе на семейных мероприятиях.

Похороны Фернанды Биффи Казираги прошли в понедельник, 9 декабря, в итальянском городе Фино-Морнаско (Ломбардия) в камерной обстановке. Проститься с ней приехала принцесса Каролина в сопровождении своих детей — Шарлотты, Пьера и Андреа Казираги. Пьер, заметно тронутый горем, нашел поддержку в своей супруге Беатрис Борромео.

Фернанда Биффи Казираги упокоилась в семейном склепе рядом со своим мужем Джанкарло Казираги и сыном Стефано.