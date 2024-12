Décès de Fernanda Casiraghi, la Princesse Caroline en deuil

Fernanda Biffi Casiraghi, la belle-mère de la Princesse Caroline, est décédée à l’âge de 99 ans.

Fernanda Biffi Casiraghi est décédée le week-end dernier à l’âge de 99 ans. La belle-mère de la Princesse Caroline s’est éteinte dans sa villa familiale de Fino Mornasco, en Italie.

La triste nouvelle a été annoncée par son fils Marco Casiraghi au Corriera della Sera. Ce dernier a déclaré : « Mère Fernanda a quitté cette vie, une vie vécue avec intensité et une énergie incroyable. Mère a eu de grandes joies et de grandes peines, mais c’était une femme qui a grandi en temps de guerre, capable d’affronter courageusement la vie avec ses épines. » Fernanda Biffi Casiraghi était la mère de Stefano Casiraghi, tragiquement disparu en 1990 dans un accident de motonautisme à l’âge de 30 ans. Elle était également la mère de Marco, Daniele et Rosalba.

Elle a joué un rôle notable dans le tissu économique monégasque. Fondatrice et première présidente de l’Association des Entrepreneurs Italiens à Monaco, elle était ambassadrice des relations entre l’Italie et la Principauté.

La Famille Princière assiste aux obsèques

Malgré la mort de son fils Stefano, elle est restée très proche de la Princesse Caroline. Fernanda Biffi Casiraghi et la Princesse Caroline ont longtemps maintenu des liens étroits et sont apparues de nombreuses fois ensemble à des événements familiaux.

Les obsèques ont eu lieu ce lundi 9 décembre à Fino Mornasco, en Lombardie, dans la plus grande discrétion. La Princesse Caroline était présente, accompagnée de ses trois enfants Charlotte, Pierre et Andrea Casiraghi. Pierre Casiraghi ému, a pu compter sur le soutien de son épouse, Béatrice Borromée.

Fernanda Biffi Casiraghi repose dans le caveau familial, aux côtés de son mari Giancarlo Casiraghi et de son fils Stefano.