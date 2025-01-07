Принцесса Каролина — хранительница искусства и культурного наследия Монако

С годами Принцесса Каролина Ганноверская стала настоящим символом культуры и искусства Княжества.

Ее деятельность охватывает множество направлений: от создания Балета Монте-Карло до руководства Фондом Принца Пьера и Филармоническим оркестром Монте-Карло. Посещая концерты, гала-вечера и выставки, принцесса оказывает поддержку артистам и событиям, которые наполняют культурную жизнь Монако новыми красками.

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Её вклад в развитие культуры

Создание Балета Монте-Карло в 1985 году стало одним из самых значимых проектов Принцессы Каролины. Этот шаг не только воплотил в реальность мечту ее матери, Принцессы Грейс, но и возродил традиции «Русских сезонов» Дягилева, который в начале XX века оказал огромное влияние на культурную жизнь стрнаы.

С тех пор Монако заняло особое место на карте мирового хореографического искусства. «Когда мы вместе с Жан-Кристофом Майо создавали Балет Монте-Карло, мы ставили перед собой цель дарить радость зрителям, не подстраиваясь под чьи-либо ожидания», — поделилась Принцесса Каролина в интервью изданию Madame Figaro в 2020 году. Сегодня балетная труппа широко известна и пользуется признанием по всему миру.

Однако на этом Каролина не остановилась. В марте 2023 года она открыла «Студию Каролины» — танцевальную студию при Академии принцессы Грейс. Танцы всегда занимали особое место в жизни Принцессы: она занималась у Марики Безобразовой и посвятила этой дисциплине немало лет. Хотя стать профессиональной танцовщицей ей не удалось, любовь к танцу осталась с ней на всю жизнь. Теперь, возглавляя Академию, Каролина продолжает традиции своих родителей, создавая пространство, где молодые таланты могут развиваться и достигать высот. «Моя задача в Монако — помогать другим раскрывать свой потенциал, защищать свободу творчества и поддерживать артистов. Это всегда было моим главным приоритетом, ведь за эту свободу приходится бороться постоянно, и эта битва никогда не заканчивается», — делится она.

В 1988 году принцесса Каролина возглавила Фонд Принца Пьера Монако, который был создан князем Ренье III в 1966 году для развития и поддержки искусства и культуры.

Под её руководством Фонд продолжает вдохновлять и поддерживать молодых талантов, ежегодно присуждая престижные премии в области литературы, музыки и искусства.

На церемонии 2019 года Принцесса Каролина особое внимание уделила памяти своего деда, Принца Пьера, которого она назвала великим покровителем искусств. «Для меня это всегда радость и большая гордость. Я вспоминаю невероятное наследие моего деда, его поддержку и влияние, которые он оказал на мою жизнь. Уверена, он был бы доволен сегодняшним лауреатом», — сказала она со сцены, по словам издания Point de Vue.

В 2024 году Принцесса Каролина продолжила свою миссию, вручив литературную премию писателю Матье Белези.

Принцесса Каролина на необыкновенном духовном концерте

Принцесса Каролина и внучка покойной Принцессы Антуанетты Мелани-Антуанетта де Масси, 12 июня 2024 года © Шарли Галло / Мэрия Монако

12 июня 2024 года Принцесса Каролина посетила гала-вечер Академии Ренье III, который прошел в Аудиториуме имени Ренье III. Она пришла в сопровождении Мелани-Антуанетты де Масси и Франсуазы Гамерданже, чтобы поддержать это музыкальное событие. Лучшие ученики Академии выступили вместе с Филармоническим оркестром Монте-Карло под руководством Тибо Понсена, представив насыщенную и разнообразную программу, которая наглядно показала высокий уровень музыкального образования в Монако.

Мероприятия под патронажем Принцессы, которые стали сердцем культурной жизни Княжества

Фестиваль «Весна искусств Монте-Карло» — одно из главных событий культурного календаря Княжества, которое проходит ежегодно в марте и апреле.

Это мероприятие было создано в 1970-х годах Княгиней Грейс, а с 1984 года его возглавляет Принцесса Каролина. Фестиваль стал уникальной площадкой, где соединяются классическая и современная музыка. Каждый год он предлагает гостям богатую программу, которая объединяет великие произведения прошлого и новаторские творения сегодняшнего дня.

Для Принцессы Каролины важно, чтобы фестиваль был доступен каждому, кто хочет открыть для себя красоту музыки. В 2024 году фестиваль был посвящен памяти композитора и дирижера Пьера Булеза, подчеркивая его вклад в мировое музыкальное наследие.

Князь Альбер II, Принцесса Каролина и легендарный модельер Карл Лагерфельд на «Балу Роз» 2016 года, который был посвящён Кубе © Пьер Виллар

«Бал Роз» — это ежегодное мероприятие, которое неизменно проходит под председательством принцессы Каролины. Его история началась в 1954 году, когда компания SBM организовала самый первый бал в «Зимнем Спортинге». Художественным руководителем выступил Анри Астрик, а сам вечер был задуман как торжественное открытие праздничного сезона в Монако. Благодаря вдохновению и энергии Принцессы Грейс «Бал Роз» вскоре стал событием мирового уровня.

С 1983 года традиция продолжается под чутким руководством принцессы Каролины. Она наполняет каждый бал современными и утончёнными деталями, доверяя создание уникальной атмосферы ведущим мастерам моды. В разные годы над оформлением бала трудились такие великие дизайнеры, как Карл Лагерфельд и Кристиан Лубутен.

Каждый новый «Бал Роз» собирает мировых знаменитостей и поражает гостей оригинальной тематикой.

Заслуженное признание

В 2005 году ей было присвоено звание Командор Ордена «За заслуги в культуре».

Эта награда стала признанием её активной работы в таких значимых культурных проектах, как Фонд Принца Пьера, Балет Монте-Карло, Филармонический оркестр Монте-Карло, Опера и фестиваль «Весна искусств» в Монте-Карло.

В 2015 году Принцесса Каролина получила ещё одно почётное звание — Командор Ордена искусств и литературы Франции. Награду ей вручила министр по вопросам культуры и связей с общественностью Франции Флёр Пеллерен. Это стало знаком уважения и благодарности за многолетнюю преданность Принцессы культурным, гуманитарным и благотворительным инициативам.

Принцесса Каролина и Флёр Пеллерен 21 января 2015 года © Эрик Матон / Княжеский дворец

Принцесса Каролина продолжает активно развивать культурную жизнь Монако и в наши дни. В ноябре 2024 года она присутствовала на открытии портала culture.mc, который посвящён культурным событиям Княжества. Этот сайт, доступный на французском и английском языках, стал результатом совместной работы Департамента по делам культуры и Межминистерской делегации по вопросам цифрового перехода. На портале можно найти информацию о концертах, выставках и других важных культурных мероприятиях, проходящих в Монако.

7 ноября 2024 года Принцесса Каролина на открытии сайта culture.mc © Стефан Данна / Управление по связям с общественностью

Традиция вручения Ордена «За заслуги в области культуры»

Каждый год, 19 ноября, накануне Национального праздника Монако Принцесса Каролина проводит торжественную церемонию вручения Ордена «За заслуги в области культуры». Это одна из трёх самых престижных наград в Монако. Орден был учреждён 31 декабря 1952 года Князем Ренье III специальным указом. Его цель — «отмечать людей, которые своим трудом или преподаванием внесли значительный вклад в развитие искусства, литературы и науки в Монако, а также тех, кто, даже находясь за пределами страны, способствует укреплению культурного и интеллектуального авторитета Княжества».

В 2024 году одной из награждённых стала дочь Принцессы Каролины, Шарлотта Казираги. Ей было присвоено звание Кавалера за её деятельность в рамках организации Философских встреч Монако (Rencontres philosophiques de Monaco). Эти встречи играют важную роль в обогащении интеллектуальной жизни княжества. Следуя примеру своей матери, Шарлотта стремится укрепить статус Монако как центра культурной жизни.

18 ноября 2024 года Принцесса Каролина вручает Орден «За заслуги в области культуры» © Микаэль Алези / Княжеский дворец

На протяжении веков княжеская семья неизменно поддерживала искусство и культуру, делая их важной частью жизни Монако. Принцесса Каролина, которую журнал Point de Vue называет «самой элегантной, царственной, романтичной, альтруистичной и богемной», естественно, заняла центральное место в этой сфере. Благодаря её усилиям, культурная жизнь Монако сегодня известна во всём мире не меньше, чем его престижные спортивные события.

Ушла из жизни Фернанда Казираги — Принцесса Каролина в трауре