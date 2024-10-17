Принцесса Каролина и её дочери Шарлотта Казираги и Александра Ганноверская блистали на церемонии в Опере Монте-Карло

Принцесса Каролина и ее дочь Шарлотта Казираги с лауреатами премии 2024 года © Упрвление по связям с общественностью – Манюэль Витали

8 октября в Опере Гарнье состоялась торжественная церемония, на которой были отмечены лауреаты премий Фонда Принца Пьера Монако. Принцесса Каролина вместе с дочерьми, Шарлоттой Казираги и Александрой Ганноверской, присутствовала на этом значимом событии, которое объединило в себе любовь к литературе, музыке и философии.

Принцесса Каролина вместе с дочерьми воплотила элегантность и гармонию на этой престижной церемонии. Трио выглядело слаженно: их наряды подчёркивали семейную близость и создавали эффектный образ единства и взаимопонимания.

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Икона стиля Монако и сестра Суверенного Князя осталась верна своему изысканному вкусу, выбрав для этого вечера элегантный наряд от Chanel. Её выбор подчеркнул любовь к высокой моде, удачно сочетая классическую утончённость с современными акцентами.

Шарлотта Казираги как посол дома Chanel выбрала наряд, который прекрасно подчёркивал её врождённое чувство стиля. Она сохранила верность традициям бренда, но добавила современную нотку, отражающую её уникальный взгляд на моду. Этот выбор не только отдаёт дань уважения наследию её прабабушки, но и привносит в моду её личное видение.

Младшая дочь, принцесса Александра, тоже поддержала семейную гармонию, выбрав наряд, который прекрасно сочетался с образами её матери и сестры. Её элегантный и современный стиль продемонстрировал, что чувство вкуса передаётся в их семье из поколения в поколение.

Премии за лучший дебют

На церемонии были вручены награды в нескольких категориях, что позволило отметить разнообразие современных творческих идей. В области литературы Матьё Белези получил «Литературную премию за вклад в литературу», а Мохтар Амуди был удостоен премии за «Лучший дебют» за свой роман «Идеальные условия».

© Упрвление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Молодые читатели также приняли участие, присудив премию «Выбор лицеистов» Сесиль Тилли за её произведение «Простой ужин».

В музыкальной сфере Ханс Абрахамсен был отмечен за свою композицию, а Пол Новак покорил сердца публики своим произведением «Призмы и зеркала», за которое получил премию «Выбор молодых меломанов».

© Упрвление по связям с общественностью – Манюэль Витали

© Упрвление по связям с общественностью – Манюэль Витали

В центре внимания — философия

Приз Княжества, который вручается совместно с Философскими встречами Монако, был присуждён Сулейману Баширу Дьяню за его вклад в развитие философской мысли. Эта награда отражает стремление фонда поддерживать культуру и поощрять критическое мышление.

© Упрвление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Фонд, посвящённый искусству

Фонд Принца Монако Пьера, созданный Князем Ренье III в 1966 году, занимается поддержкой и продвижением искусства и культуры. С 1988 года его возглавляет Принцесса Каролина, которая продолжает вдохновлять и открывать новые таланты, делая церемонию важной частью культурной жизни Монако.

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