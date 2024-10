La Princesse Caroline et ses deux filles Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre sublimes à l’Opéra Garnier de Monaco

Le 8 octobre, l’Opéra Garnier a accueilli une cérémonie de prestige, célébrant les lauréats des Prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco. En présence de la Princesse Caroline et de ses filles Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre, l’événement a mis en lumière la littérature, la musique et la philosophie, sous le signe du glamour et de la culture.

La Princesse Caroline, entourée de ses filles Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre, a incarné l’élégance et l’harmonie lors de cette cérémonie prestigieuse. Les trois femmes ont choisi des tenues assorties, créant une image frappante de complicité familiale.

Figure emblématique de la mode monégasque, la sœur du Souverain portait une pièce chic de Chanel, fidèle à son style raffiné et intemporel. Son goût pour la haute couture s’est parfaitement reflété dans son choix de vêtements, alliant sophistication et modernité.

Charlotte Casiraghi, également ambassadrice de la maison Chanel, a opté pour un ensemble qui mettait en valeur son sens inné du style. Sa tenue, tout en respectant les codes de la maison, avait une touche contemporaine qui lui était propre. En portant du Chanel, Charlotte rend hommage à l’héritage de son arrière-grand-mère, tout en apportant sa propre vision de la mode.

La plus jeune, la Princesse Alexandra, a également joué le jeu de la coordination, choisissant une tenue qui complétait celles de sa mère et de sa sœur. Son look, moderne et élégant, témoignait d’un sens du style prometteur, qui fait déjà écho à celui des femmes de sa famille.

Des récompenses pour les talents émergents

Les prix ont été décernés dans plusieurs catégories, témoignant de la richesse créative d’aujourd’hui. En littérature, Mathieu Belezi a reçu le Prix Littéraire pour l’ensemble de son œuvre, tandis que Mokhtar Amoudi a été distingué par la Bourse de la Découverte pour son premier roman, Les conditions idéales.

Les jeunes lecteurs ont également eu leur mot à dire avec le Coup de Cœur des Lycéens attribué à Cécile Tlili pour Un simple dîner.

Dans le domaine musical, Hans Abrahamsen a été récompensé pour sa composition, tandis que Paul Novak a charmé le public avec son œuvre, Prisms and Mirrors, décrochant le Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes.

La philosophie à l’honneur

Le Prix de la Principauté, remis en collaboration avec les Rencontres Philosophiques de Monaco, a été décerné à Souleymane Bachir Diagne, une reconnaissance pour l’ensemble de son œuvre. Cette initiative souligne l’engagement de la fondation à promouvoir la pensée critique et la culture.

Une fondation au service des arts

Créée en 1966 par le Prince Rainier III, la Fondation Prince Pierre de Monaco se consacre à la valorisation des arts et de la culture. Sous la présidence de la princesse Caroline depuis 1988, la fondation continue d’inspirer et de soutenir de nouveaux talents, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable du calendrier culturel monégasque.

