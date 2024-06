La Princesse Caroline a assisté au gala exceptionnel de l’Académie Rainier III

La Princesse Caroline, accompagnée de membres du Gouvernement Princier, a assisté à cet événement placé sous le signe de la musique le 12 juin dernier.

Le traditionnel gala de l’Académie Rainier III a eu lieu à l’Auditorium du même nom ce mercredi 12 juin. Aux côtés de la Princesse Caroline de Hanovre étaient réunis Mélanie-Antoinette De Massy, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Intérieur, Françoise Gamerdinger, Directrice des Affaires Culturelles, Karyn Ardisson Salopek, Adjointe au Maire, Déléguée à l’Académie Rainier III et Jade Sapolin, Directeur de l’Académie Rainier III.

En première partie, les meilleurs élèves ont eu l’honneur d’être accompagnés par le prestigieux Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Thibaut Ponsin, professeur à l’Académie Rainier III.

Après un impressionnant 16 mains par les élèves de Shani Diluka se sont ensuite succédés des pianistes en résidence à l’Académie Rainier III ainsi que plusieurs ensembles et orchestres pour le plus grand bonheur des invités qui ont pu témoigner de la diversité et de la qualité de l’enseignement proposé au sein de l’établissement.

La Princesse Caroline et Mélanie-Antoinette De Massy © Charlie Gallo / Mairie de Monaco

L’Auditorium Rainier III peut accueillir plus de 1000 personnes © Charlie Gallo / Mairie de Monaco

Les instruments à cordes sont enseignés à partir de 6 ans à l’Académie Rainier III © Charlie Gallo / Mairie de Monaco

Une école d’exception

L’Académie Rainier III fait partie des établissements d’enseignement artistique les plus renommés en Principauté. Et pour cause : on y apprend à jouer de tous les instruments (des cordes aux bois en passant par les cuivres et la voix) à travers plusieurs départements qui sont la musique ancienne, la musique classique, le jazz et la musique actuelle. Une équipe pédagogique composée d’artistes de renom aide les amateurs et les plus ambitieux à se perfectionner dans le domaine.

Cette école est soutenue, entre autres, par la princesse Caroline qui oeuvre sans relâche en faveur de la vie culturelle de Monaco. À la mort de la princesse Grace, elle a par exemple repris la présidence du comité d’organisation du Festival des arts de Monte-Carlo mais a également créé la Compagnie des ballets de Monte-Carlo pour faire honneur à sa passion : la danse.