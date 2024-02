Où apprendre à jouer la musique à Monaco

Violon, guitare, ou encore piano, vous aussi vous pouvez vous initier aux instruments. Monaco Tribune vous présente certains cours de musique en Principauté.

Publicité

Sur le plan artistique, Monaco se distingue par de nombreux éléments, notamment la musique. De grandes institutions comme l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo font briller le territoire à l’international.

Académie Rainier III

Le Concert de Gala de l’Académie Rainier III a été organisé dans le cadre des commémorations du centenaire de sa naissance – © Ed Wright Images / Mairie de Monaco

L’Académie Rainer III est l’un des établissements d’enseignement artistique les plus renommés en Principauté. Incluant l’apprentissage de tous les instruments, des cordes aux bois en passant par les cuivres et la voix, l’école se décline en plusieurs départements : musique ancienne, musique classique, jazz et musiques actuelles.

Avec une équipe pédagogique composée d’artistes de renom, les différents cursus se destinent autant aux plus ambitieux visant une carrière professionnelle qu’aux amateurs souhaitant se perfectionner. À partir de cinq ans avec l’éveil musical, l’enseignement de l’Académie permet également de concilier l’art musical et l’école avec des « classes à horaires aménagés musique ». En revanche, l’admission des adultes en parcours amateur nécessite un certain bagage musical et n’est pas ouverte aux débutants.

Par ailleurs, les cursus permettent l’obtention de diplômes DEM ou CEM, au même titre qu’un conservatoire de musique.

Enfin dans un esprit d’inclusion, le « Parcours Adapté » est un programme en accord avec les personnes ayant des besoins particuliers comme un handicap.

Plus d’informations : +377 93 15 28 91

MusicFit

MusicFit est un groupe international également implanté en Suisse, en Belgique et au Royaume-Uni. Située à Beausoleil et Monaco l’école propose des leçons de chant, piano, clavier, guitare, guitare électrique, violon, saxophone et solfège. De l’initiation au perfectionnement, elle présente des collectifs et particuliers toute l’année et pendant les vacances. Aussi bien avec les enfants que les adultes, les programmes « sont conventionnels », comme l’apprentissage en conservatoire, ils concilient solfège et pratique instrumentale. De plus chacun des professeurs sont tous des professionnels diplômés d’un conservatoire de musique.

Le catalogue de cursus proposé est flexible, du simple cours à l’unité au programme annuel chacun peut choisir ce qui lui convient le mieux. Il est également possible d’opter pour le cursus d’initiation sur un mois avec pour objectif de découvrir la musique et l’instrument de votre choix.

Plus d’informations : +33 6 32 20 31 23

Professeurs particuliers de piano

Pour vous former au piano en Principauté, vous pouvez également faire appel à des professeurs particuliers.

Eugène Velmoznyi, Allemand, diplômé du conservatoire de Munich et de Hanovre propose des cours de piano, chant et solfège. À partir de 7 ans et pour tous les niveaux, il dispense des leçons à l’unité. Il est également possible de convenir d’un cursus annuel avec lui. Sa spécialité est la composition et l’improvisation, fort d’une expérience d’enseignement de la musique de 35 ans, il propose des cours à Monaco et aux alentours. Il a également au cours de sa carrière participé et dirigé des chorales.

Plus d’informations : +33 7 67 21 72 11

De son côté, Grégoire Peñalba apporte une méthode alternative à celle du conservatoire. Diplômé de l’École Normale de musique A. Cortot, il délivre un enseignement peu conventionnel, notamment par des « des cours de bien-être musicale », avec lesquels il privilégie les sensations avec la musique. Afin d’accompagner l’élève, sa méthode vise à parler la musique avant de la lire. Il propose également des cours de culture musicale, à son sens essentielle à la compréhension de la musique. Il enseigne l’interprétation, l’improvisation et la composition pour tous les niveaux. À savoir que ses leçons accessibles à partir de 6 ans peuvent être suivies à domicile, dans ses locaux ou en visioconférence.

Plus d’informations : +33 6 10 68 02 01

Professeurs particuliers de guitare

L’apprentissage de la guitare est également possible à Monaco.

Florent Garcia vous enseigne la guitare à travers ses vidéos sur YouTube © Florent Garcia

Florent Garcia, youtuber à près de 250 milles abonnés sur la plateforme propose des cours de guitare à Monaco. Il a appris la guitare en autodidacte après un passage à l’Académie Rainier III. Plus âgé, il j’ai réintégré l’académie monégasque, dans un cursus jazz et musiques actuelles. Il propose des formations, accessible aux débutants et confirmés, dispensées à distance via des vidéos.

Le Youtubeur à succès Florent Garcia nous ouvre les portes de son studio