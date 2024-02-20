Где учиться музыке в Монако?

Скрипка, гитара или фортепьяно? Выбор за вами! Monaco Tribune знакомит вас с некоторыми музыкальными школами и частными преподавателями в Княжестве.

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В художественной сфере Монако отличается во многих областях, в частности, в музыке. Крупные учреждения, такие как Филармонический оркестр Монте-Карло, прославили Княжество на весь мир.

Академия Ренье III

Праздничный концерт Академии Ренье III был организован в рамках празднования столетия со дня рождения монарха – © Ed Wright Images / Мэрия Монако

Академия Ренье III – одно из самых известных музыкальных учебных заведений в Княжестве. Академия предлагает занятия по всем дисциплинам – от струнных и духовых инструментов до вокала – и делится на кафедры старинной, классической, современной музыки и джаза.

Благодаря педагогическому составу из известных артистов, обучение предоставляется как самым амбициозным воспитанникам, нацеленным на профессиональную карьеру, так и любителям, стремящимся к самосовершенствованию. Начиная с пяти лет, Академия также позволяет начинающим юным музыкантам сочетать музыкальное и школьное образование в «классах с усиленным преподаванием музыки». Что касается взрослых любителей, то от них требуется определенный опыт в музыке в отличие от дебютантов.

Кстати, образовательные программы позволяют получить дипломы DEM и CEM, как после классической музыкальной школы.

Наконец, «специальные адаптированные программы» позволяют вовлечь в образовательный процесс воспитанников с особыми потребностями, например, инвалидов.

Дополнительная информация: +377 93 15 28 91

MusicFit

MusicFit – международная группа, также работающая в Швейцарии, Бельгии и Великобритании. Разместившись в Босолей и в Монако, она предлагает уроки вокала, фортепьяно, клавишных синтезаторов, классической и электрической гитары, скрипки, саксофона и сольфеджио. Она представляет своих воспитанников – от начинающих до продвинутых и от коллективов до солистов – круглый год и даже во время каникул. Программы для детей и для взрослых – «общепринятые», как в музыкальных школах, и сочетают сольфеджио с игрой на инструментах. Каждый преподаватель – дипломированный выпускник музыкальной школы.

Предлагаемые программы – гибкие: от простого урока до годового курса каждый может выбрать себе график по душе. Есть и ознакомительная месячная программа, позволяющая приобщиться к музыке и к инструменту на выбор.

Дополнительная информация: +33 6 32 20 31 23

Частные преподаватели фортепьяно

Чтобы овладеть фортепьяно в Княжестве, вы можете также обратиться к частным преподавателям.

Эжен Вельможный, немец, выпускник мюнхенской и ганноверской консерваторий, предлагает уроки фортепьяно, вокала и сольфеджио. Он дает одиночные уроки детям с 7 лет и всех уровней. С ним также можно договориться о годовом курсе. Его специализация – композиция и импровизация. Он преподает музыку уже 35 лет и дает уроки в Монако и окрестностях. В течение своей профессиональной карьеры он также руководил хорами.

Дополнительная информация: +33 7 67 21 72 11

В свою очередь, Грегуар Паньельба предлагает альтернативную методику преподавания. Выпускник Высшей парижской музыкальной школы им. А. Корто заменил традиционную программу «уроками музыкального благоденствия», на которых он делает акцент на чувства, связанные с музыкой. В работе со своими учениками он сначала обсуждает музыку, и только потом разбирает с ними партитуру. Он также предлагает уроки музыкальной культуры, без которой, как он считает, музыку – не понять. Он преподает исполнение, импровизацию и композицию на всех уровнях. Интересно, что занятия для детей от 6 лет могут вестись на дому, в его студии или в режиме видеоконференции.

Дополнительная информация: +33 6 10 68 02 01

Частные преподаватели гитары

В Монако можно научиться играть и на гитаре.

Флоран Гарсия предлагает видео-уроки гитары в YouTube – © Флоран Гарсия (Florent Garcia)

Флоран Гарсия, ютубер с 250 тысячами подписчиков, предлагает уроки гитары в Монако. После занятий в Академии Ренье III он научился играть на гитаре самостоятельно. Позже он вернулся в монакскую академию на курсы джаза и современной музыки. Он предлагает видео-уроки для начинающих и продвинутых музыкантов.

Известный ютубер Флоран Гарсия распахнул нам двери своей студии