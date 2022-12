Le Youtubeur à succès Florent Garcia nous ouvre les portes de son studio

En s'inspirant de Monaco, il vient de créer une marque de guitare électrique de luxe.

Florent Garcia, musicien professionnel diplômé de l’académie Rainier III de Monaco, partage son savoir-faire sur Youtube depuis maintenant 5 ans. Pour ses 220 000 abonnés, il décrypte les accords les plus utilisés, donne des conseils pour jouer de la guitare ou encore dévoile les secrets du meilleur morceau de Nirvana...

Aujourd'hui, il réalise un rêve en créant sa propre marque de guitare baptisée Céleste Guitars, dont le premier modèle, la Monte-Carlo, est déjà en rupture de stock. À cette occasion, le passionné nous a ouvert les portes de son studio cosy, garni d'une quinzaine de guitares, d'une batterie et, bien sûr, équipé de différents points lumineux, caméras et micros pour l'enregistrement de ses vidéos.

L'annonce de cette petite nouvelle sur le marché a été faite sur sa chaine Youtube en octobre dernier, après deux longues années de recherche et développement aux côtés du luthier Adrien Painco. L'idée était de créer une guitare « sans compromis », en proposant le meilleur de ce qu’il est possible d’offrir en termes de caractéristiques et de matériaux.

Une guitare éco-responsable

L'enfant du pays a souhaité une démarche de conceptualisation éco-responsable. « Les bois sont sélectionnés individuellement dans le Jura, les micros sont paraffinés à la main à la cire d’abeille bio française et le plastique est mis de côté au profit de matériaux bien plus nobles comme le laiton ou l'aluminium brossé », explique-t-il avec fierté.

La première guitare de Florent Garcia © Celeste Guitars

De Monaco, la guitare n'a pas seulement la conceptualisation, mais aussi les courbes. Elles sont autant inspirées des guitares de légende, que des lignes racées des voitures sportives modernes. « La forme unique de la guitare pourrait même rappeler le tracé d’un circuit de Formule 1 ». Face à l'engouement des guitaristes et collectionneurs, une nouvelle série de Monte-Carlo devrait voir le jour rapidement. Restez donc connectés !