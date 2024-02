Dove imparare a suonare uno strumento a Monaco

Violino, chitarra o pianoforte, anche voi potete imparare a suonare uno strumento. Ecco alcuni dei corsi di musica del Principato selezionati da Monaco Tribune.

Sul versante artistico, Monaco si distingue sotto diversi aspetti, uno di questi ├Ę la musica. Importanti istituzioni come l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo rendono famoso il Principato in tutto il mondo.

Acad├ęmie Rainier III

Il concerto di gala all’Acad├ęmie Rainier III ├Ę stato organizzato in occasione della commemorazione del centenario della nascita del Principe Ranieri III – ┬ę Ed Wright Images / Comune di Monaco

L’Acad├ęmie Rainer III ├Ę uno degli istituti a indirizzo artistico pi├╣ rinomati del Principato. La scuola, che propone corsi per tutti gli strumenti, dagli archi ai fiati, passando per gli ottoni e la voce, prevede diversi indirizzi: musica antica, musica classica, jazz e musica contemporanea.

Con una classe docente composta da artisti di una certa fama, i corsi sono destinati sia ai pi├╣ ambiziosi che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della musica, sia ai dilettanti che vogliono perfezionarsi. A partire da cinque anni con la pre-educazione musicale, le lezioni dell’Accademia possono essere conciliate con la scuola grazie alle “Classes ├á horaires am├ęnag├ęs musique” (classi di musica con orario flessibile). Invece, per gli adulti che desiderano intraprendere il percorso amatoriale ├Ę richiesta una certa esperienza musicale, non ├Ę rivolto ai principianti.

Inoltre, i corsi permettono di ottenere i diplomi DEM o CEM, proprio come un conservatorio.

Infine, in uno spirito di inclusione, il “Parcours Adapt├ę” (Percorso adattato) ├Ę un programma dedicato alle persone che necessitano di attenzioni particolari.

Maggiori informazioni: +377 93 15 28 91

MusicFit

MusicFit ├Ę un gruppo internazionale con sede in Svizzera, Belgio e Regno Unito. Sia a Beausoleil sia a Monaco, la scuola propone lezioni di canto, pianoforte, tastiera, chitarra, chitarra elettrica, violino, sassofono e solfeggio. Dai principianti ai livelli pi├╣ avanzati, offre lezioni di gruppo e private tutto l’anno e durante le vacanze. Sia per bambini che per adulti, i programmi sono “convenzionali”, simili a quelli del conservatorio, e uniscono il solfeggio con la pratica dello strumento. Inoltre, tutti gli insegnanti sono professionisti diplomati presso un conservatorio di musica.

L’offerta dei corsi proposti ├Ę piuttosto versatile, dalle singole lezioni ai programmi annuali ognuno pu├▓ scegliere la soluzione migliore per le sue esigenze. ├ł anche possibile optare per un corso introduttivo di un mese per scoprire la musica e lo strumento che preferite.

Maggiori informazioni: +33 6 32 20 31 23

Insegnanti privati di pianoforte

Per imparare a suonare il piano nel Principato, potete anche rivolgervi a insegnanti privati.

Eug├Ęne Velmoznyi, tedesco, diplomato al conservatorio di Monaco e Hannover, offre lezioni di pianoforte, canto e solfeggio. Le lezioni sono individuali, a partire da 7 anni e per tutti i livelli. ├ł anche possibile seguire un corso annuale. ├ł specializzato nella composizione e nell’improvvisazione. Con 35 anni di esperienza come insegnante di musica alle spalle, offre corsi a Monaco e dintorni. Nel corso della sua carriera, ha anche diretto e fatto parte di un coro

Maggiori informazioni: +33 7 67 21 72 11

Gr├ęgoire Pe├▒alba, invece, propone un metodo alternativo a quello del conservatorio. Diplomato all’├ëcole Normale de Musique A. Cortot, ha un approccio non convenzionale all’insegnamento, soprattutto con le sue “lezioni di benessere musicale”, in cui si concentra sulle sensazioni associate alla musica. Il suo metodo accompagna lo studente parlando di musica prima ancora di leggerla. Offre anche corsi di cultura musicale, che ritiene essenziale per la comprensione della musica stessa. Insegna interpretazione, improvvisazione e composizione per tutti i livelli. Le lezioni, aperte a studenti dai 6 anni in su, possono essere seguite a domicilio, nei suoi locali o in videoconferenza.

Maggiori informazioni: +33 6 10 68 02 01

Insegnante privato di chitarra

A Monaco potete anche imparare a suonare la chitarra.

Florent Garcia d├á lezione di chitarra con i suoi video su Youtube ┬ę Florent Garcia

Florent Garcia, youtuber con quasi 250 mila iscritti al canale, offre corsi di chitarra a Monaco. Ha imparato a suonare lo strumento da autodidatta dopo aver frequentato l’Acad├ęmie Rainier III. Pi├╣ avanti, ├Ę tornato all’accademia monegasca dove ha studiato jazz e musica contemporanea. Propone corsi per principianti ed esperti tramite i suoi video.

