Mamma Mia! Il musical cult torna a Monaco

La biglietteria è già aperta.

È talmente famoso che non ha bisogno di presentazioni. Dal 9 al 13 ottobre 2024, il Grimaldi Forum ospiterà sei incredibili spettacoli di Mamma Mia! durante la sua tournée internazionale.

Un musical in versione originale con sottotitoli in francese, dove gli spettatori potranno cantare in coro le più grandi hit degli ABBA. La storia racconta di una madre, di sua figlia e dei suoi tre possibili padri su un’isola greca da idillio.

Presentato per la prima volta nel 1999 nel West End di Londra, Mamma Mia! è un vero successo mondiale, con all’attivo 65 milioni di spettacoli e 50 produzioni tradotte in 16 lingue diverse. Lo show, che è già stato presentato a Monaco nel 2008, quest’anno festeggia i suoi 25 anni ed è il terzo musical più longevo della storia del West End londinese.

La biglietteria ha aperto martedì 9 gennaio a mezzogiorno. Affrettatevi a prenotare i vostri biglietti per trascorrere una serata indimenticabile sulle note di Dancing Queen, Super Trouper e Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midgnight).

