Mamma Mia! La comédie musicale culte revient à Monaco

Et la billetterie est déjà ouverte.

On ne présente plus ce spectacle, tant il est célèbre. Du 9 au 13 octobre 2024, le Grimaldi Forum proposera six représentations exceptionnelles de Mamma Mia!, dans le cadre de sa tournée internationale.

Une comédie musicale en version originale surtitrée en français, où les spectateurs pourront chanter en chœur les plus grands tubes du groupe ABBA. Pour rappel, l’histoire est celle d’une mère et sa fille, et de ses trois pères potentiels sur une île grecque idyllique.

Présenté pour la première fois en 1999 dans le West End de Londres, Mamma Mia! est un véritable succès mondial, avec à ce jour plus de 65 millions de spectateurs et 50 productions traduites en 16 langues différentes. Le show, qui était venu une première fois à Monaco en 2008, fête cette année ses 25 ans et peut se vanter d’être la troisième comédie musicale la plus longue de l’histoire du West End londonien.

La billetterie a ouvert ce mardi 9 janvier à midi. Ne tardez pas pour réserver vos billets pour passer une soirée inoubliable aux sons de Dancing Queen, Super Trouper, ou encore Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midgnight).

Plongez au cœur d’un hybride théâtral !

Infos pratiques :