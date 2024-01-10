Мамма мия! Культовый мюзикл – снова в Монако
Билетные кассы уже открыты.
Этот знаменитый мюзикл не нуждается в презентации. С 9 по 13 октября 2024 в Grimaldi Forum пройдет шесть особых представлений мюзикла «Мамма мия!» в рамках его международного турне.
Мюзикл в своей оригинальной версии с французскими субтитрами позволит зрителям хором исполнить самые известные шлягеры группы ABBA. Напомним, что сюжет мюзикла – история матери с дочерью и ее тремя потенциальными отцами, и действие разворачивается на райском греческом острове.
Впервые «Мамма мия!» был представлен в 1999 году в лондонском квартале West End, после чего он стал пользоваться настоящим мировым успехом: более 65 миллионов зрителей и 50 постановок, переведенных на 16 языков мира. Мюзикл был впервые представлен в Монако в 2008 году и сегодня справляет свое 25-летие. Это – третий по продолжительности мюзикл в истории лондонского West End.
Билетные кассы открылись 9 января в полдень. Не опоздайте с бронированием мест на этот незабываемый вечер под звуки Dancing Queen, Super Trouper и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midgnight).
Полезная информация:
- Даты и время представлений: 9, 10 и 11 октября – 20:00 / 12 октября – 15:00 и 20:00 / 13 октября – 15:00
- Продолжительность: 2 часа 35 минут (включая антракт 20 минут)
- Адрес: Grimaldi Forum Monaco, Salle des Princes, 10 avenue Princesse Grace, 98000 Монако
- Билеты:
- Золотой квадрат: 95 евро
- Категория 1: 75 евро
- Категория 2: 59 евро
- Категория 3: 45 евро
- Бронирование – на веб-сайтах montecarloticket.com, ticketmaster.com и fnac.com или по телефону +377 99 99 30 00.