Мамма мия! Культовый мюзикл – снова в Монако

Билетные кассы уже открыты.

Этот знаменитый мюзикл не нуждается в презентации. С 9 по 13 октября 2024 в Grimaldi Forum пройдет шесть особых представлений мюзикла «Мамма мия!» в рамках его международного турне.

Мюзикл в своей оригинальной версии с французскими субтитрами позволит зрителям хором исполнить самые известные шлягеры группы ABBA. Напомним, что сюжет мюзикла – история матери с дочерью и ее тремя потенциальными отцами, и действие разворачивается на райском греческом острове.

Впервые «Мамма мия!» был представлен в 1999 году в лондонском квартале West End, после чего он стал пользоваться настоящим мировым успехом: более 65 миллионов зрителей и 50 постановок, переведенных на 16 языков мира. Мюзикл был впервые представлен в Монако в 2008 году и сегодня справляет свое 25-летие. Это – третий по продолжительности мюзикл в истории лондонского West End.

Билетные кассы открылись 9 января в полдень. Не опоздайте с бронированием мест на этот незабываемый вечер под звуки Dancing Queen, Super Trouper и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midgnight).

Погрузитесь в самое сердце театрального гибрида!

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