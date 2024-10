Le Prince Albert II et la Princesse Caroline assortis pour remettre les prix de la Fondation Prince Pierre 

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline entourés des lauréats de l’édition 2024 de la Fondation Prince Pierre © Axel Bastello / Palais princier

La Fondation Prince Pierre a été créée en 1966 dans le but de célébrer la création contemporaine.

En tant que présidente de la Fondation Prince Pierre depuis 1988, Caroline de Monaco a annoncé les lauréats de l’édition 2024, le 8 octobre dernier, à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo. Pour ce rendez-vous qu’elle honore toujours, elle était accompagnée de ses deux filles et d’Arnaud Merlin, journaliste pour France Musique, qui présentait la cérémonie de proclamation.

Le lendemain, c’est en présence de son frère, le Prince Albert II, qu’elle a remis les prix de la Fondation Prince Pierre. Tous les deux vêtus de bleu, l’une dans une élégante robe resserrée au niveau de la taille et l’autre dans un costume, ils ont récompensé le travail et l’engagement de trois lauréats.

© Axel Bastello / Palais princier

Le prix littéraire revient ainsi à Mathieu Belezi, pour l’ensemble de son œuvre. En matière de musique, le prix de la composition musicale a été attribué à Hans Abrahamsen pour l’ensemble de son œuvre tandis que la bourse de la découverte a été remise à Mokhtar Amoudi pour son premier roman Les conditions idéales.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline récompensent le vainqueur de la sélection monégasque pour le Championnat du monde de Pâté-Croûte

Notons également que Cécile Tlili a reçu le coup de cœur des lycéens pour son premier roman, Un simple dîner. Paul Novak, quant à lui, s’est vu remettre le coup de cœur des jeunes mélomanes pour son œuvre Prisms and mirrors. Et du côté de la philosophie, le prix de la Principauté a été décerné, conjointement par les Rencontres Philosophiques et la Fondation Prince Pierre de Monaco, a Souleymane Bachir Diagne.