La SMEG inaugure son nouveau siège à Fontvieille en présence du Couple Princier

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont visité mercredi 15 octobre le nouveau siège de la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG), désormais baptisé « Immeuble SMEG ».

Le couple princier était présent aux côtés du Ministre d’État Christophe Mirmand, de Thomas Battaglione, administrateur directeur général de la SMEG, ainsi que de nombreuses personnalités de la Principauté.

Le bâtiment situé à Fontvieille a été entièrement rénové et surélevé. Il comprend maintenant dix étages sur une surface totale de 12 000 mètres carrés. La structure accueille les équipes opérationnelles de la SMEG, des services de l’administration monégasque et des locataires du secteur privé. L’entreprise fête cette année ses 135 ans d’activité dans la distribution d’électricité et de gaz.

Un lien historique avec la Famille Princière

Cette inauguration intervient plus de 35 ans après l’ouverture du précédent siège de la SMEG par le Prince Rainier III, qui était accompagné du Prince héritier Albert. Cette continuité entre les générations montre l’ancrage de l’entreprise dans l’histoire de Monaco.

La SMEG distribue l’électricité et le gaz dans la Principauté depuis la fin du 19e siècle. Elle gère aussi l’éclairage public et exploite des installations de chauffage et de climatisation urbains. L’entreprise développe actuellement des projets photovoltaïques et éoliens en France.

L’opérateur énergétique poursuit sa mission de service public à Monaco tout en respectant les standards environnementaux et la stratégie énergétique de la Principauté. La SMEG et sa filiale SMA emploient plus de 450 personnes.