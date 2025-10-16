Le Prince Albert II et la Princesse Caroline remettent les prix aux trois lauréats de la Fondation Prince Pierre

À l’issue de la cérémonie, le Prince Albert II et la Princesse Caroline ont tenu à adresser leurs félicitations aux trois lauréats © Michaël Alesi / Palais princier

Au lendemain de leur proclamation à l’Opéra, les lauréats de la Fondation Prince Pierre ont reçu mercredi leurs distinctions des mains du Prince Albert II et de la Princesse Caroline.

Le Palais Princier a ouvert ses portes mercredi 15 octobre pour la remise officielle des Prix de la Fondation Prince Pierre. Un rendez-vous annuel qui s’inscrit dans la lignée de l’engagement culturel de la Famille Princière. L’institution, créée par le Prince Rainier III en mémoire de son père, fête cette année ses 59 ans d’existence.

Le Prince Albert II et sa sœur Caroline ont personnellement félicité les trois principaux lauréats.

Louis-Philippe Dalembert a reçu le Prix Littéraire pour l’ensemble de son œuvre. L’écrivain haïtien s’ajoute à une liste prestigieuse qui compte notamment Jean-Marie Gustave Le Clézio et Patrick Modiano.

Louis-Philippe Dalembert © Michaël Alesi / Palais princier

© Michaël Alesi / Palais princier

Ruben Barrouk, jeune auteur récompensé par la Bourse de la Découverte pour son roman Tout le bruit du Guéliz, a également fait le déplacement. Cette distinction lancée en 2018 repère les plumes prometteuses de la francophonie.

Ruben Barrouk © Michaël Alesi / Palais princier

L’artiste libano-américaine Simone Fattal a complété le trio en recevant le Prix International d’Art Contemporain. Ses sculptures et installations questionnent la mémoire méditerranéenne et les traces de civilisations disparues.

Simone Fattal © Michaël Alesi / Palais princier

La Princesse Caroline, qui préside la Fondation depuis 1988, veille à maintenir l’esprit originel voulu par son grand-père. Le Prince Pierre de Monaco, poète et mécène discret, avait fait de la culture un pilier de l’identité monégasque dès les années 1920. Les autres lauréats proclamés la veille, dont Siri Hustvedt pour la philosophie et Mikel Iturregi pour la musique, recevront leurs prix lors d’événements dédiés dans leurs disciplines respectives.